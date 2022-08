Claudio Kishimoto, el fiscal federal de Victoria, Entre Ríos, se reunió este miércoles con distintos representantes de los rosarinos y santafesinos, explicando los avances de sus investigaciones respecto a las quemas en las islas. Por la mañana, se encontró con el senador nacional Marcelo Lewandowski y el senador provincial Miguel Rabbia, quienes se pusieron "a su disposición" y apuntaron la necesidad de profundizar en la vigilancia de la actividad en la zona. Pasado el mediodía, Kishimoto mantuvo diálogo con distintos concejales y concejalas de la ciudad, quienes se presentaron como querellantes en las causas por los incendios frente a Rosario.

"El fiscal no nos aportó más información. Nos explicó algunas líneas investigativas pero no profundizó para no alertar a posibles imputados", explicó la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, tras el encuentro. Allí, los ediles manifestaron a Kishimoto su decisión de presentarse como querellantes en las causas, a fin de poder acceder a la investigación y también poder aportar material probatorio.

"Corroboramos cuáles son sus limitaciones, cuáles son las colaboraciones institucionales por parte de los tres niveles del Estado y las distintas jurisdicciones involucradas. Nos pusimos a disposición para también presionar para que las pruebas que el fiscal solicita sean remitidas con la mayor celeridad posible, porque la verdad es que las quemas no solo generan un ecocidio de magnitudes sin vuelta atrás, sino que también la salud de la población cada día se ve más afectada por estos focos de incendio", remarcó Schmuck en diálogo con la prensa.

Por su parte, el senador nacional Marcelo Lewandowski consideró que vio "fiscal que está preocupado y ocupado en la resolución del tema, a pesar de los escasos recursos humanos. Nos comprometimos a gestionar ante las Fuerzas Federales mayores elementos e información para control, prevención y sanción de los responsables”.

Sobre ese punto, el senador provincial Miguel Rabbia explicó: “La vigilancia activa consiste en contar con recursos humanos y tecnológicos para identificar a los responsables de los incendios en el momento, articulando entre los faros de conversación y los drones militares que disponen las fuerzas de seguridad”.