La contundente diferencia entre los votos que obtuvo el frente Unidos para Cambiar Santa Fe y los del peronista Juntos Avancemos para gobernador; más la notoria ventaja de un extrapartidario como Juan Monteverde en la interna peronista para competir por la intendencia, son los dos rasgos más salientes de estas elecciones primarias 2023.

Así lo expuso el analista político Miguel Gómez al comentar este lunes en Sí 98.9 las alternativas que dejó este turno electoral.

Gómez repasó el final de un desenlace que solo arrojó la sorpresa en la madrugada de que Clara García dio vuelta la elección de Unidos para la candidatura de Diputados y superó al radical José Corral.

“El resto no cambió y se mantuvo la tendencia, se ampliaron las diferencias, eso si. Por ejemplo en la interna de Ciudad Futura con el espacio de Roberto Sukerman, y se amplió la diferencia entre Pablo Javkin y Miguel Tessandori. Los números se fueron aclarando con el correr del escrutinio. No hubo ya esa diferencia de 1,5% que llevó a Tessandori a polemizar con el intendente”, evaluó el consultor del sitio especializado Fundamentar.com.

Gómez manifestó sorpresa por la holgada diferencia que Unidos acumuló respecto del peronismo en toda la provincia. Y lo conjugó con un anticipo, la elección a gobernador de 2019. “En ese año la unidad del socialismo, que todavía no estaba con Juntos por el Cambio, sacó 810 mil votos, y luego la suma en la general arrimó al millón de votos. Hoy la interna del frente de frentes donde ganó Pullaro sacó 950 mil votos. Si bien en aquel momento no había unidad, eso fue la base de los números que hoy sustenta Pullaro. Fein no hizo buena elección pero aporta 150 mil votos y es significativo”, opinó.

El analista destacó además que el escenario de 3 tercios ya pasó a la historia. “No existe más eso. La amalgama de Juntos por el Cambio, el PS, la UCR dio este resultado”, dijo.

Por otra parte, miró a Santa Fe en el contexto nacional. “La provincia se suma a un proceso que confirma lo que viene sucediendo a nivel nacional. No se si a la derecha, porque habría que definir dónde está Omar Perotti, si se corre de nuevo a la derecha. El centro del país está muy vinculado a la ola amarilla de JxC. Lo que no creo es que el corrimiento sea tan definitivo. Desde 2015 para acá hay un peso muy importante de lo que ha sido JxC, y si bien el PJ triunfó en 2019 siempre, JxC estuvo en el escenario de tercios y ahora con esta amalgama pone en primer plano al radicalismo, que aunque no figure primero en una candidatura a presidente, en el territorio sigue teniendo su peso importante”, valoró Gómez.

A los ojos del analista, el peronismo la tiene muy cuesta arriba para las generales del 10 de setiembre. “La clave está en la cantidad de gente que se sume a votar. Ayer votó 63%, y en 2019 fue casi el 70% para la general. Acaparar ese 7%, y ver si hubo voto estratégico que votó a Pullaro porque no la quería Losada; habrá que ver ahí quizás una chance para el PJ. Los partidos hay que jugarlos”, sopesó.

Luego, en diálogo con Ariel Bulsicco, Gómez también manifestó asombro por la ventaja de 10 puntos de Juan Monteverde sobre el candidato peronista Roberto Sukerman. “Cuando comenzó la campaña y armó la unidad entre Ciudad Futura y Movimiento Evita se suponía que el sentido del acuerdo era para potenciar un sector de centroizquierda, ante un Javkin que había girado a la derecha. Imaginábamos entonces un triunfo de Sukerman, pero con el correr de la campaña se fue emparejando. Pero la diferencia así notoria sorprendió”, expresó. “Al peronismo le viene costando hace años encontrar un candidato en Rosario”, cerró.