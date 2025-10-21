La Unión Industrial de Santa Fe (UISF) difundió este martes un análisis firmado por el estudio Consulfe donde se plantea que las elecciones del próximo domingo podrían marcar un punto de inflexión para el rumbo económico del país, en la medida en que los comicios de medio término “actúan como una verdadera bisagra” en la toma de decisiones de inversión y producción.

El informe destaca positivamente algunos logros del actual programa económico (superávit fiscal, baja de la inflación y reducción del riesgo país), aunque aclara que “luce insuficiente para generar crecimiento sostenido”. Para ello, la entidad industrial apunta a la necesidad de las reformas tributaria, previsional y laboral como “condiciones necesarias” para que el país logre “crecimiento sostenido”.

De este modo, la UISF plantea que “el entramado productivo del país sigue esperando un programa consistente” que contemple tres pilares: una reforma fiscal que elimine impuestos regresivos, amplíe la base de contribuyentes y fomente la inversión; una reforma laboral que “haga que tomar un empleado deje de ser una aventura de riesgo”; y una reforma previsional que garantice sustentabilidad mediante la ampliación de aportes y la reducción de la corrupción.

En consecuencia, la entidad no se opone al rumbo general del gobierno, pero advierte que sin esas reformas estructurales el crecimiento será débil o inestable. Además, considera como “escenario optimista” aquel en el que el oficialismo pierde por poco y puede sostener las reformas tributaria, previsional y laboral.

En cambio, describe como “escenario pesimista” una derrota amplia del gobierno, que traería “tensión cambiaria, presión por aumentar el gasto público y posible rebrote inflacionario”. Esto, pese a que reconoce que una derrota del Gobierno impulsaría un “consumo en alza” en base a la emisión.

El documento también hace foco en la situación de las pequeñas y medianas empresas, que operan con menos del 60% de su capacidad instalada y enfrentan altos costos financieros. En ese contexto, la entidad llama a las pymes a “mantenerse unidas, apostar a la tecnología, planificar y no enamorarse de ningún modelo”, en un país caracterizado por los vaivenes políticos y económicos.

En el plano provincial, la UISF valoró la obtención de avales nacionales para la toma de deuda y el avance de la reforma constitucional que habilita la reelección del gobernador y otorga autonomía municipal. Consideró que Santa Fe “desanda un camino nuevo de proyección política nacional” a través del espacio Provincias Unidas y subrayó la necesidad de “articular una agenda productiva común entre la provincia y las empresas locales”.