En el marco del debate en la Cámara Alta por el DNU 70 del presidente Javier Milei, se dio un curioso intercambio entre senadores santafesinos. Carolina Losada (UCR) y Marcelo Lewandowski (UxP) no ahorraron críticas en el marco de una discusión por la emergencia en seguridad para la provincia de Santa Fe.

La discusión la inició Crolina Losada quien cuestionó el no acompañamiento de Lewandowski a su proyecto de seguridad.

Por su parte Marcelo le marcó localía y le insinuó que legisla para una provincia en la que no vive hace muchos años. “No se qué problemas deben tener en Nordelta, donde vivís vos. En Rosario vivo desde hace 58 años. Y he trabajado mucho y pueden dar cuenta de todo lo que he realizado”.

“No sé si la que tiene esta preocupación es la Senadora que acusaba al actual gobernador de tener vínculos con el narco, o la que después se abrazó y no tuvo ningún problema. Estamos en un momento en donde no hay que hacer politiquería barata”, cerró