La jornada financiera de este lunes cerró con un nuevo salto en las cotizaciones y señales de debilidad en los activos argentinos. El dólar oficial avanzó a $1.380 para la venta en el Banco Nación, mientras que los dólares financieros treparon hasta rozar los $1.500, lo que llevó la brecha cambiaria al 9%. En paralelo, el riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos, en un contexto de volatilidad previo a las elecciones del 26 de octubre.

El “contado con liquidación” mediante bonos escaló a $1.482,63 (+1,4%) y el MEP a $1.472,67 (+3,5%), con alzas de entre 20 y 50 pesos en la jornada. La diferencia con el mayorista, que cerró a $1.360, alcanzó los $122,63. Analistas destacaron que las recientes restricciones del Banco Central para limitar el “rulo” entre el mercado oficial y los financieros volvieron a poner el foco en la brecha, en un escenario donde se espera mayor dolarización de carteras.

Pese a un fuerte volumen de operaciones —casi USD 870 millones— por parte de agroexportadores que aprovecharon la ventana de retenciones cero, las reservas internacionales retrocedieron por pagos de deuda. El Tesoro compró USD 500 millones, aunque la caída de los activos soberanos en dólares (1,5% en promedio) evidenció la desconfianza de los mercados.

El dólar futuro acompañó la tendencia alcista, con contratos que subieron entre 0,7% y 2,8%. La posición más negociada, a noviembre, se pactó en $1.497,50, aún por debajo del techo de las bandas cambiarias. En tanto, el dólar blue cedió diez pesos y cerró a $1.430, achicando parcialmente la brecha con el oficial “ahorro”.

Los especialistas señalan que el panorama internacional muestra un comportamiento más estable, por lo que las pérdidas argentinas responden a factores domésticos. Con la campaña electoral en su tramo final, los mercados descuentan semanas de presión cambiaria y alta demanda de cobertura en dólares.