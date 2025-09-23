El mercado cambiario vivió este lunes una jornada de euforia tras el contundente apoyo de Estados Unidos al plan económico argentino. El dólar mayorista retrocedió 4,5% y cerró a $1.408 para la venta, lo que implicó una baja de 67 pesos respecto del viernes. Con este movimiento, la cotización quedó casi 70 pesos por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.476,79 por el Banco Central.

El mensaje del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, fue clave para este giro en el ánimo financiero. El funcionario aseguró que la administración de Donald Trump está dispuesta a hacer “lo necesario” para respaldar a la Argentina. Sus declaraciones impulsaron a los inversores a recomprar activos locales, luego de semanas de tensión y fuertes ventas.

En la plaza bursátil se observó un marcado repunte. El índice S&P Merval avanzó 7,6% en pesos, mientras que los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street treparon hasta 24%. Los bonos soberanos también mostraron un fuerte rebote, con alzas de hasta 24% en algunos tramos de la curva.

El riesgo país, medido por el JP Morgan, se redujo en 370 puntos básicos y cerró en torno a los 1.780 puntos. Se trata de la baja más significativa en lo que va del mes, luego de que el indicador había rozado máximos preocupantes la semana pasada. Analistas coincidieron en que el apoyo de Washington despeja, al menos temporalmente, los temores sobre la sostenibilidad del esquema financiero local.

En el mercado de cambios se operaron USD 494 millones, sin participación del Banco Central. La entidad que preside Santiago Bausili había vendido USD 1.110 millones en las tres ruedas previas para contener la escalada del dólar, pero esta vez no fue necesaria su intervención. “Una baja diaria de esta magnitud no se veía desde el 7 de mayo pasado”, señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Las reservas internacionales del Banco Central, no obstante, registraron una merma de USD 141 millones y finalizaron en USD 39.118 millones. Si bien la caída respondió a pagos habituales, los analistas advirtieron que la tendencia de las reservas seguirá siendo un factor clave a monitorear en las próximas semanas.