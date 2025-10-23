El dólar cerró este miércoles en baja luego de una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos, que volvió a vender divisas sobre el final de la jornada. La cotización oficial descendió 10 pesos hasta $1.479 en el mercado mayorista y $1.505 en el Banco Nación, quedando a apenas un 1% del techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central.

La participación del Tesoro norteamericano se intensificó en los últimos minutos de la rueda, cuando el tipo de cambio se acercaba al límite superior de flotación. Según operadores, las ventas institucionales fueron decisivas para contener la presión compradora y asegurar que el dólar llegue “controlado” a las elecciones del domingo.

En el segmento mayorista se negociaron USD 677 millones, un volumen elevado para esta época del año, aunque menor al de la rueda previa. Los contratos de dólar futuro también reflejaron la tendencia bajista, con caídas de entre 1% y 2% en todas las posiciones, en línea con la expectativa de estabilidad cambiaria a corto plazo.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que no habrá modificaciones en el esquema de bandas tras los comicios y afirmó que está “más que cómodo con un dólar en $1.500”. Analistas privados, sin embargo, advierten que un resultado electoral desfavorable podría forzar un ajuste del régimen cambiario en los próximos meses.

Con esta baja, el dólar acumula un aumento de 29 pesos en lo que va de la semana, una variación menor a la observada en períodos previos. En el mercado destacan que, más allá del apoyo externo, la estabilidad cambiaria dependerá del resultado electoral y de la capacidad del Tesoro y el Banco Central de sostener la oferta de divisas en el corto plazo.