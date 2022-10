Un empleado del Congreso de la Nación declaró ante la jueza María Eugenia Capuchetti –a cargo de investigar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner– que le escuchó al diputado del PRO (Juntos por el Cambio) Gerardo Milman un comentario que denotaba que estaba enterado de que ese ataque criminal iba a consumarse.

“Marcos, ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba (Gerardo) Milman con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa y se mataban de risa”, le comentó este testigo por whatsapp al diputado del Frente de Todos Marcos Cleri, y lo aportó a la jueza Capuchetti.

Ese comentario de Milman ocurrió el 30 de agosto, y dos días más tarde ocurrió el intento de magnicidio, según publicó este jueves Página/12.

La revelación del testigo, ya incorporada a la causa penal, conmocionó al gobierno. El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, calificó como "gravísimo" el testimonio. "Es gravísimo que un dirigente político de JxC, del peso de Milman, mano derecha de Patricia Bullrich que es la candidata de (expresidente Mauricio) Macri, supiera que la iban a matar a Cristina", señaló el ministro.

La pista se investiga en un legajo reservado que se abrió a partir del testimonio brindado por un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, quien aseguró haber escuchado al legislador nacional de JxC hacer referencia al ataque antes de que ocurriera.

El testigo aseguró haber escuchado que el diputado Gerardo Milman, de JxC, le decía a dos mujeres con las las cuales compartía mesa que "cuando la maten" él iba a estar "camino a la costa"; algo que volvió a su mente después de producirse el intento de magnicidio.

En esta línea, el ministro del Interior consideró el intento de magnicidio contra la vicepresidenta fue un hecho que "algunos medios quisieron ocultar y otros sectores intentan relativizarlo".

"En la previa al intento de magnicidio, se generó un clima en donde aparecían 40 personas a insultar y todos con pancartas, una guillotina y siempre la palabra muerte, por lo que eso estaba todo armado. Por eso, para mí, existe una relación entre Revolución Federal y el intento de magnicidio, ya que el objetivo era generar un clima –de tensión- para que el asesinato quedara en marcado en ese contexto", dijo De Pedro, en alusión a la causa paralela a cargo el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi sobre el ese espacio y sus posibles implicaciones con el hecho ocurrido el pasado 1 de septiembre.

Wado de Pedro remarcó que “quedó demostrado que las protestas están financiadas, organizadas y contaban con medios de comunicación”.

Finalmente, advirtió que siempre que los hechos terroristas y los hechos trágicos de la Argentina "entran en un sector del Poder Judicial, se confunde todo".

“Hay desconfianza con el sector judicial porque algunos viven haciendo política desde la Justicia”, concluyó.

Por su parte, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade dijo: "A esta altura la jueza ya debería haber citado a Milman. Es un diputado de la nación, no cualquier persona. No se puede estar dando vueltas alrededor de un tema tan serio. Si tiene miedo que lo llamen como testigo, pero no puede pasar tanto tiempo", señaló.

"La jueza tomó medidas porque ratificó la reunión de Milman con estas dos mujeres y todo lo que dijo el testigo que había pasado, aparentemente ya lo tiene demostrado", sostuvo Tailhade esta mañana.



En ese marco, el legislador del FdT y titular de la comisión de Justicia de la Cámara baja advirtió que hasta ahora hubo "una respuesta muy lenta y pasiva" por parte de la jueza Capuchetti ya que el testimonio "tiene varios días".



Además, recordó que Milman "no solo fue jefe de gabinete" de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la gestión de Cambiemos sino que también "estaba a cargo de la inteligencia criminal", desde donde se hicieron "muchas operaciones del estilo espionaje ilegal macrista".



"También tengo el dato que las dos mujeres que estaban con Milman trabajaban en inteligencia criminal en el ministerio de Seguridad", agregó en referencia a Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, las dos mujeres que en la tarde del 30 de agosto compartieron la mesa con Milman en el restorán Casablanca.