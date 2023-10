El conductor Alejandro Fantino y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, tuvieron un tenso cruce por los llamados paros activos que el funcionario de Alberto Fernández impulsó el pasado mes de septiembre.

La idea de esto es ir a algunas obras y pararlas durante unos minutos para militar por la candidatura a presidente del ministro de Economía, Sergio Massa, bajo el pretexto de advertir a los obreros sobre las políticas que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, llevaría a cabo.

“No podes cortar una obra. Cortala con la tuya”, le reprochó el periodista al funcionario. “Yo te vi y casi le pego un cabezazo a la televisión. Te vi y me enojó. Aceptame que me enojó. La gente también se enojó. No podes cortar una obra, Gabi. No lo podes hacer. Me siento un pelotudo pagando todos los meses los impuestos, hermano mio. Cortala con la tuya, no con la mía”.

“¿Vos me estás diciendo que yo no puedo ir a conversar…?”, le preguntó Katopodis a Fantino, quien inmediatamente los interrumpió: “No, no podés. Hacelo en otro horario, no en el horario de laburo”. En este punto, el ministro de Obras Públicas expresó su disenso y le retrucó al periodista: “No estoy de acuerdo. Yo creo que puedo ir a conversar, puedo ir a escuchar, y puedo ir, en el marco de una gran preocupación que hay en el sector de lo que va a pasar con los trabajadores”

En un momento el conductor le lanzó una chicana al ministro: “¿Vos crees que los tipos van a creer más porque vos vayas a hablarles?, ¿Qué son los tipos, no piensan por ellos mismos?, ¿Quién sos vos, el oráculo de Delfos que les tenes que decir lo que va a pasar?”.

“La gravedad es que se pare toda la obra pública. ¿Cómo voy a dejar que eso pase? Voy a tratar de que no pase. Para que no pase, voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra u operarios en una fábrica textil o la estación de José León Suárez, como lo hice el sábado”, dijo el ministro.

“Voy a poner todo el empeño para que no pase lo que vos decís. No, que no pase loco. Que no pase que un tipo que es candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina, que pueda plantear que va a parar la obra pública y yo me quede de brazos cruzados, que un tipo diga que no va a construir universidades y escuelas… Si a vos te parece que ese comportamiento no fue el correcto, te lo respeto. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que nos joda a todos”.