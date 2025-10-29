Rosario inició este miércoles un debate histórico: el tratamiento en el Concejo Municipal de la ordenanza que declara la autonomía plena de la ciudad. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca consolidar el autogobierno local a partir de las facultades reconocidas en la nueva Constitución de Santa Fe.

“La ordenanza de autonomía no es una idea abstracta: es la herramienta que le permite a Rosario ejercer su autogobierno. En términos simples, ahora la ciudad podrá resolver de manera más ágil los problemas que ya conocemos y encarar los desafíos del futuro”, afirmó la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck.

El proyecto establece un marco legal para la autonomía económica, financiera, administrativa, ambiental y urbana. En ese sentido, Schmuck explicó que la futura Convención Estatuyente —que deberá redactar la Carta Orgánica— será el espacio donde se debatan los lineamientos generales del nuevo régimen local. “Este proyecto ya marca un antes y un después”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales es la autonomía económica y financiera, que permitirá al municipio administrar directamente sus recursos, tomar créditos, establecer límites de endeudamiento y rendir cuentas anualmente. También podrá aceptar donaciones o legados sin necesidad de aprobación provincial, lo que —según Schmuck— “hará más ágil la gestión y más transparente el control local”.

En el plano administrativo, la norma crea una paritaria municipal propia para definir condiciones laborales sin depender de la provincia e introduce un nuevo régimen de compras y contrataciones con criterios de competencia, transparencia y sustentabilidad. Además, la ciudad asumirá la potestad plena sobre su arbolado, planificación urbana y fiscalización ambiental.

La presidenta del Concejo consideró que este paso “no solo es un gesto institucional, sino la posibilidad de dotar a Rosario de herramientas legales y financieras propias para decidir sobre su desarrollo urbano, económico y ambiental”. La Convención Estatuyente será convocada en 2027, coincidiendo con las elecciones municipales, y estará integrada por 28 miembros encargados de redactar la Carta Orgánica en un plazo de 40 días, prorrogable por 20.

Punteo de las principales reformas: