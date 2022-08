La Comisión de Labor Parlamentaria se reunió de manera extraordinaria este lunes con el objetivo de acordar tratamiento a las distintas iniciativas relacionadas a la quema de los humedales del Delta del Paraná en la sesión del próximo jueves, donde también se definirán acciones concretas conjuntas.

A la salida de este encuentro, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, mantuvo un dialogo con la prensa y aseguró que la convocatoria se da debido a “la gran preocupación de los concejales y concejalas por la situación que vive la ciudad en cuanto a las quemas de pastizales en las islas”.

Sobre la reunión dijo que se plantearon dos ejes fundamentales que “permitan obtener resultados de la acción inmediata que se requiere de los distintos Ejecutivos”. Serán el pedido de una audiencia y una visita inmediata a la Fiscalía Federal a cargo de Claudio Kishimoto que tiene en su poder las causas presentadas, una de ellas querella del intendente Pablo Javkin, a la que los 28 integrantes del Palacio Vasallo se sumarían, más una visita en Buenos Aires al despacho del ministro de Ambiente nacional, Juan Cabandié.

Schmuck anunció que se pretenden concretar estas acciones entre el miércoles y el viernes de esta semana. “Vamos a tratar de sumarnos a todas las estrategias judiciales que se estén llevando adelante y hacerlo con la firma de todos los concejales y concejalas, fundamentalmente en la Justicia Federal que es quien tiene que actuar sobre este tema”, añadió.

Insistió que todas las causas que se puedan sumar y los tengan a ellos como firmantes, incluso como querellantes, serán de suma utilidad, pero “deberán ser evaluadas” antes de la presentación. Por ahora el objetivo es llegar a la oficina del fiscal con la presentación judicial del Concejo en mano. “Tenemos que ir todos, los 28 concejales y concejalas, en eso estuvimos todos de acuerdo en que no soportamos más lo que está pasando y quienes tienen las herramientas actúen de forma inmediata”, reclamó la máxima autoridad del cuerpo legislativo.

“Rosario no solo está sufriendo un ecocidio, como lo venimos diciendo hace muchos años, también esto acarrea graves consecuencias a la salud que es algo sobre lo que se tiene que actuar”, exhortó. Por ultimo, reiteró que es necesario juntarse con el ministro Cabandié y que todo el Concejo Municipal con representantes de todas las fuerzas políticas se movilice para escuchar a quien tiene la autoridad máxima en la materia, algo que “puede tener resultados positivos”.

Fuerte queja a la Justicia desde el Bloque Justicialista

Con la ciudad abrumada por el humo, la edila Norma López recordó que se han presentado pruebas suficientes para que la Justicia actúe y detenga a los autores materiales e intelectuales de los incendios en los humedales.

"Se han presentado los registros de los Faros de Conservación con los puntos exactos de los focos ígneos y la fecha de la detección. Se han entregado en los juzgados registros fílmicos, la Justicia solamente tiene que identificarlos catastralmente. Sabemos que en los expedientes judiciales hay nombres de establecimientos y de personas para investigar", declaró Norma López.

"Hace más de dos años, cuando recrudeció este problema, que venimos jugando al gran bonete con esto, mientras las rosarinas y los rosarinos vemos desaparecer nuestros humedales y no podemos respirar. Lo cierto es que no son incendios naturales, no alcanza con movilizar la estructura nacional, provincial y municipal para apagar los incendios si unos días después vuelven a prender fuego. Acá hay que meter presos a los responsables y la justicia mira para otro lado”, abundó López.