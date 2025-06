El oficialismo local impuso su agenda en la sesión del Concejo, este jueves, y aprobó la eliminación de tasas vinculadas con la renovación, adjudicación y transferencias de licencias para taxis y remises, una iniciativa del intendente Pablo Javkin para “aliviar la estructura de costos del sistema, morigerando requisitos administrativos y facilitando el desarrollo de la actividad”, se alegó.

Sin embargo, hubo otra moción que naufragó en el rechazo y era la que había propuesto el bloque Justicialista a partir de un acuerdo entre choferes y titulares de licencias, de avanzar hacia una digitalización del servicio como para mejorar la competitividad ante las aplicaciones no reguladas como Uber y Didi.

En cuanto a la supresión de costos que aprobó el Concejo, se flexibiliza y amplían las bandas tarifarias a las condiciones de oferta y demanda (hasta un +/- 35% de lo estipulado en el cuadro tarifario vigente) en viajes solicitados por aplicación.

Por otro lado, se habilita como requisito técnico de las unidades la Revisión Técnica Obligatoria/ Verificación Técnica Vehicular ( RTO/VTV) en reemplazo del Centro de Inspección Técnica de Automotores (CITA). Sobre ello se establece que “el área respectiva de fiscalización municipal podrá convocar a los vehículos para ratificar esta condición y, en caso de corresponder, proceder a la inspección y revisión técnico-mecánica integral”.

Intervinieron en el debate el vicepresidente de la comisión de Servicios Públicos, Carlos Cardozo, del Pro, quien fundamentó la iniciativa, alineado con el mensaje del Ejecutivo municipal; Julián Ferrero y Caren Tepp, de Ciudad Futura; Mariano Romero, de Justicia Social; Lisandro Cavatorta, y Julia Eva Irigoitia, del bloque Justicialista; la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y Mariano Roca, de Arriba Rosario.

La oportunidad perdida

Tras ello, Cavatorta lamentó que su proyecto no prosperara. “Era el momento de resolver qué hacemos con Uber. Para variar, la Muni no se animó”, cuestionó.

“Hoy el Concejo desperdició una oportunidad histórica de avanzar en la polémica de Uber sí o Uber no. Los problemas hay que enfrentarlos y resolverlos, más allá de los costos que se paguen. Sabemos que nunca fue fácil la relación entre choferes y titulares, pero hoy están perdiendo los dos. Si no hacíamos algo distinto, sino acercábamos posiciones, donde cada uno cedía una parte, íbamos a tener los mismos resultados que nos trajeron hasta acá”, dijo.

“Nosotros hicimos lo que el Intendente no hizo –agregó–. Días atrás se logró algo que hace mucho tiempo no pasaba. Unir a las partes, ponernos de acuerdo, sentarnos a la mesa y mirarnos cara a cara, para entre todos comenzar a resolver un problema. Se aprobó el mensaje del intendente, un pequeño beneficio para los titulares, pero para los choferes nada, para los trabajadores, cero. Trajimos el acuerdo al Concejo, pero el Ejecutivo no nos escuchó”.

El concejal siguió en su reproche por lo que considera una oportunidad perdida. “Es una pena que se haya desoído a los trabajadores. La política tiene que resolver problemas. Se puede tener una manera de ver el mundo y a su vez la obligación de adaptarse al momento que le toca administrar lo público”.

“El problema en Rosario, es que tenemos un municipio que no quiere que la gente viva mejor, que prefiere seguir atacando a los vecinos en vez de animarse a solucionar sus problemas. Un gobierno al que no le importa el bienestar y la felicidad de la gente, no puede llevar a Rosario a desarrollar todo su potencial. Tenemos que cortar con este modo triste de hacer política, para que los rosarinos puedan estar mucho mejor”.

Por último, aseguró el edil justicialista que "hoy se están fundiendo todas las partes. Necesita obligatoriamente aggiornarse a los nuevos tiempos y costumbres. Hay que adaptarnos a la realidad que nos toca. Pero para eso hay que tener coraje. Las medidas en sí, no tienen ideología. Lo ideológico es para quién se toman y a quién protegen. Y siempre nuestro bloque va a estar donde el peronismo dice que esté… a favor de los trabajadores.”