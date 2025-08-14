El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó este jueves tres medidas clave para absorber liquidez del mercado y reducir presiones cambiarias en la previa electoral. La Comunicación “A 8302” eleva del 45% al 50% el nivel de encajes que deben mantener los bancos, con la particularidad de que los 5 puntos adicionales solo podrán integrarse con títulos públicos adjudicados en la licitación que el Ministerio de Economía realizará el próximo lunes.

Además, el cálculo de esos encajes dejará de ser un promedio mensual y pasará a hacerse de forma diaria, lo que restringe el margen de maniobra de las entidades. El tercer punto endurece las sanciones: la multa por incumplimiento se duplica y pasa de 1,5 a 3 veces la tasa mayorista TAMAR, actualmente en 49,75% TNA.

La jugada llega después de que el Tesoro lograra renovar apenas el 60% de los vencimientos de Lecaps y otros instrumentos en pesos esta semana, dejando fuera de circulación unos 5,7 billones de pesos. En ese contexto, Economía convocó a una subasta extraordinaria para el lunes, ofreciendo títulos ajustados a la TAMAR con vencimiento en noviembre, exclusivos para bancos y solo para cartera propia.

Para los analistas, las medidas implican forzar el financiamiento del Tesoro mediante una política monetaria más contractiva. El economista Gabriel Caamaño advirtió que “la vuelta del crowding out se consuma con demanda regulada canalizada a títulos que vencen después de las elecciones”, y proyectó más volatilidad en tasas y presión sobre la actividad económica.

Con este apretón monetario, el equipo de Luis Caputo busca despejar el camino para la licitación del lunes y contener posibles saltos del dólar en un escenario político tenso. El tipo de cambio se estabilizó en las últimas semanas tras tocar picos a fines de julio, pero al costo de tasas altas que enfrían la economía.