El acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará a debatirse el lunes en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

Así se acordó este jueves por la tarde en un encuentro que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del que participaron los jefes de bloque parlamentarios que integran la comisión de Presupuesto de la cámara baja.

Minutos después de esta reunión, el Gobierno nacional anunció oficialmente que el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán cerraron el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda récord de aproximadamente US$ 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio (JxC), y que lo enviará al Congreso.

En un comunicado, el Ministerio de Economía precisó que la iniciativa que se elevará al Poder Legislativo incluirá como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.

Se trata de la primera vez que un acuerdo con el FMI pasa por el Congreso.

Según el cronograma acordado entre el oficialismo y los bloques opositores, el texto comenzará a debatirse el próximo lunes 7 de marzo después de las 14 en la comisión de Presupuesto de la cámara baja, con la presencia de Guzmán; del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el director del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, anticiparon fuentes parlamentarias del oficialismo.

El martes, en tanto, se invitará a referentes de la CGT, la CTA, los movimientos sociales, la Asociación de Bancos de Argentina (Adeba), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), y gobernadores de diferentes provincias.

Para el miércoles, está previsto que la comisión de Presupuesto se reúna por la mañana para avanzar en el dictamen, tras lo cual se sesionaría entre el jueves y el viernes para sancionar el texto en el recinto de la cámara baja.

"No hemos discutido ni contenido ni posiciones sino cómo vamos a funcionar", aseguró el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, al término de la reunión encabezada por Massa.

El cronograma fue acordado en el marco de un encuentro que se realizó en el Salón de Honor de la Cámara baja, del que participaron Heller y los jefes de bloque del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez; del radicalismo, Mario Negri; del PRO, Cristian Ritondo; de Evolución, Rodrigo De Loredo; de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López; y del Interbloque Federal, Alejandro 'Topo' Rodríguez, entre otros.

Además, estuvieron la vicepresidenta del bloque del FDT, Cecilia Moreau; la secretaria parlamentaria de esa bancada, Paula Penacca; el diputado del PRO Luciano Laspina, así como el director de la Comisión de Presupuesto, Ariel Seguí; el secretario general de la Presidencia de la Cámara, Juan Manuel Cheppi; el secretario parlamentario Eduardo Cergnul y el secretario administrativo, Rodrigo Rodríguez.

Heller precisó que actualmente "se está trabajando en la traducción" del entendimiento con el FMI y dijo que "de acá a la noche probablemente tengamos el acuerdo y todos sus anexos".

De esta manera, según el legislador, todos los legisladores "tendrán el texto definitivo durante todo el fin de semana para leer, analizar y profundizar", indicó el diputado del FDT, quien dijo que "la lista de invitados no está cerrada a la espera de sugerencias de algunos bloques".

"La idea es que se emita dictamen el miércoles, luego de que se agote el debate entre los legisladores", precisó Heller.

Por su parte, el radical Negri escribió en su cuenta de Twitter: "La semana que viene trataremos el Memorando de Entendimiento con el FMI en Diputados. Este acuerdo fue hecho por el Gobierno y el oficialismo es el responsable de garantizar su aprobación. Pedimos seriedad al FDT, como la tenemos en JXC".

Desde el PRO, Laspina -al ser consultado sobre si el oficialismo convocará a la comisión a exfuncionarios de Cambiemos, como consignaban algunas versiones- dijo que "no se está haciendo una auditoría del préstamo otorgado en 2018, sino que se está tratando el acuerdo realizado por este Gobierno".

De esta manera, el legislador del PRO hizo referencia a una propuesta que había circulado en el oficialismo para citar al ex-ministro de Economía de Cambiemos, Nicolás Dujovne, y a otros ex-funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, para que expliquen el crédito que tomó ese gobierno con el FMI.

Fuentes de la coalición opositora señalaron a Télam que "es muy probable" que haya un grupo de diputados que responden a Macri, conocidos como "Los halcones" del PRO, que rechacen el acuerdo en el recinto aunque coinciden en que la mayoría del interbloque de JXC votará a favor del entendimiento con el organismo internacional.

Sin embargo, según añadieron las fuentes, la postura del interbloque terminará de definirse cuando se formalice el ingreso a la cámara baja de los detalles de ese acuerdo.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro 'Topo' Rodríguez, también participante de la reunión, expresó al término de la misma: "He planteado, con todo respeto, que el Poder Ejecutivo no debe trasladarle al Congreso el problema del cumplimiento de los plazos con el FMI. Las demoras son del Ejecutivo y el Poder Legislativo aún no recibió el proyecto."

En el comunicado del Palacio de Hacienda difundido esta tarde, se indica que el acuerdo alcanzado por la Argentina con el FMI apunta a "seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo".

La cartera a cargo de Guzmán detalló que "el acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio" y que se comenzará "a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034".

Asimismo, indicó que el acuerdo alcanzado con el FMI "refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas".

Sobre el final de la jornada, desde Juntos por el Cambio cuestionaron que pasadas las 21 el proyecto aún no había ingresado por la 'Mesa de Entradas' de la Cámara.

Si bien el horario de cierre es a las 20, desde la Presidencia de la Cámara aclararon que ese límite es para los propios diputados, que deben presentar sus iniciativas en formato papel, y que para los proyectos del Poder Ejecutivo el plazo en más amplio por ser enviados en forma electrónica.

Según pudo reconstruir Télam con fuentes parlamentarios del oficialismo y de la principal bancada opositora, la formulación del articulado del proyecto demora el ingresó de la iniciativa a la Cámara, debido a que algunos sectores de JxC plantean la división en diferentes ítems del aval general al entendimiento y de la remisión a la forma de financiamiento, originalmente concentrados en un mismo artículo.