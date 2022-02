Durante la investigación penal sobre juego clandestino que sacudió al establishment judicial y político en Santa Fe, uno de los nombres más mencionados en la explosiva declaración del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad fue el de Aníbal Porri, un abogado vinculado a la Municipalidad de Rosario y al Sindicato de Trabajadores Municipales.

Ponce Asahad, quien desde su rol dentro del Ministerio Público de la Acusación jugó un rol clave en esa asociación ilícita, hizo una explosiva declaración ante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Allí, uno de los nombres que más repitió fue el de Porri, a quien lo ubicó directamente como "el valijero" que llevaba la recaudación del juego, puntualmente a través de su vínculo con Leonardo Peiti, quien fue condenado a tres años de prisión efectiva y al pago de una multa de 47 millones de pesos como "organizador de una asociación ilícita y por cohecho". Desde el pasado 7 de febrero, Peiti purga esa pena en libertad condicional.

En ese juicio abreviado, quedó en claro además que el 6 de julio de 2020 Peiti decidió dejar de utilizar su línea de teléfono celular. ¿Por qué? Según los fiscales, porque los señores "Nelson Hugolini (ex empleado del MPA) y Aníbal Porri" le avisaron que existía "una investigación penal seguida en su contra y que podría tener la línea de teléfono intervenida".

¿Quién es Porri?

Porri, quien supo desempeñarse como asesor letrado de la Guardia Urbana Municipal y ex tesorero del Colegio de Abogados, hacía las veces de mandadero de Peiti. Según declaró Ponce Asahad, había hecho el contacto entre él y Peiti para concretar el pago de un soborno, y en ocasiones fue él mismo quien trasladaba el dinero, función que suele denominarse como la del "valijero". Ese trato se concretó a la vuelta del domicilio del ex fiscal, en el pasaje Rosales (9 de Julio al 2000). El abogado había arreglado este encuentro previamente con un empleado judicial de la fiscalía, Nelson Hugolini, y el propio Ponce Asahad.

En sus declaraciones, el ex fiscal menciona a Porri directamente como "testaferro" de Peiti en Sablé Paris. También lo vincula al ex comisario "Chino" Paz, ex jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo, quien pidió su pase a retiro luego de ser mencionado en la causa Alvarado (dice que le sacó una cédula azul para que le maneje la camioneta). De acuerdo con las declaraciones que ya existen en el expediente, el ex comisario mayor Paz utilizaba una camioneta Toyota Hilux y una coqueta vivienda en Fisherton, ambos bienes propiedad de Porri. También lo vincula al abogado Tortajada, que fue abogado del "Gula" Pereyra (policía condenado por brindarle protección a Los Monos).

La investigación judicial contiene registros en video del letrado como compañía de Peiti el mismo día en el que el empresario le habría pagado una coima de 10 mil dólares al ahora ya destituido fiscal, como parte de la cadena de favores y connivencias hacia el interior del Poder Judicial.