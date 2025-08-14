El gremio docente contestó con un rechazo contundente al Gobierno de Maximiliano Pullaro y su oferta de mejora salarial para el segundo semestre del año. Amsafé realizó sus asambleas de afiliados desde que el Ejecutivo ofreciera el lunes un aumento salarial de 7% escalonado en 6 tramos, y este jueves llegó el resultado: 20.765 votos por el rechazo a la propuesta paritaria, y 0 voto por la aceptación. No obstante, la moción gremial implica protestas puntuales en la provincia, y tres movilizaciones en los próximos días, pero no incluye ningún paro o medida de fuerza que altere el dictado de clases. Aquí, el descuento salarial con el que sanciona el Ministerio de Educación al docente que hace paro se hace sentir ya en la práctica gremial.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, expuso que participaron 20.765 docentes afiliados de las asambleas gremiales, y el 100% votó en contra de la propuesta oficial, sin que se presentaran mociones de aceptación. El sindicato reclamó la reapertura de la paritaria y una mejora sustancial de la oferta. “No tiene que haber imposición, sino propuestas que mejoren las condiciones laborales y las propuestas pedagógicas”, expresó el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso.

“Este rechazo a la propuesta paritaria uno lo puede caracterizar y fundamentar teniendo en cuenta lo que perdimos en el primer semestre, en el 2024, la deuda de 2023, cómo a los jubilados les pagan a los 60 días y este incremento lo vana percibir en marzo de 2026”, enumeró el dirigente.

Esto llevó a analizar que el Indec ubicó esta semana el índice de inflación de julio en 1,9%, mientras que la oferta paritaria de la Provincia para ese mes es de 1,5%. “Esto es ajuste salarial –protestó Alonso– El propio gobierno presentó una planilla con los sueldos que tendríamos los docentes con el aumento que nos proponen. Con los 40.000 pesos de aumento un maestro cobraría 818.000 pesos. Esta es la verdad. Maestros que estamos por debajo de la línea de pobreza, arañando la línea de indigencia”, definió.

El cronograma de acciones de Amsafé incluirá movilizaciones todos los miércoles, con actividades como volanteadas, clases públicas, conferencias de prensa y radios abiertas. Desde el gremio indicaron que el objetivo es “mantener el estado de alerta, movilización y asamblea permanente” y continuar exigiendo “salarios dignos, mejores condiciones laborales y previsionales”.

Entre las protestas ya previstas se destacan una concentración el 20 de agosto frente a la sede del Iapos para reclamar por la cobertura integral en salud, una manifestación el 27 frente a la Caja de Jubilaciones exigiendo el 82% móvil y la derogación de la reforma previsional, y una marcha de antorchas el 3 de septiembre en toda la provincia.

“Mientras el gobierno afirma que los salarios le ganaron a la inflación, los docentes estamos convencidos de que el poder adquisitivo cayó”, aseveró Alonso.