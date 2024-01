El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció que el país ayuda militar extranjera para combatir la violencia y la inseguridad que vino padeciendo en los últimos años y que recrudeció en los últimos días. El mandatario viene recibiendo una serie de apoyos de organismos y gobiernos de todo el mundo, y aseguró que “requiere del exterior más que expresiones de apoyo”. “Hemos aceptado el apoyo de Argentina y de Estados Unidos. No es momento de ego o vanidad, de decir 'no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares'. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, soldados, asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento", admitió.

Esta semana, Washington adelantó que viajarán a Quito la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson; el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan.

A esto se le suma que la canciller argentina, Diana Mondino, mantuvo una conversación con su par Ecuador, Gabriela Sommerfeld, a quien le reiteró "el respaldo del Gobierno argentino a las medidas y acciones llevadas a cabo por el Gobierno” en respuesta a los actos de violencia “perpetrados por grupos de delincuencia organizada". A la vez, le transmitió "la disposición de la Argentina para brindar la colaboración que fuera requerida por las autoridades ecuatorianas".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había indicado -en una entrevista con TN- que las autoridades estaban dispuestas a "mandar fuerzas de seguridad si hace falta para ayudar a Ecuador, porque es un tema continental, influye en Argentina".

En tanto, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el flamante Jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Julián Isaac, tuvieron una reunión con la embajadora de Ecuador en Argentina, Lotty Farah Andrade Abdo, a quien le manifestaron su "solidaridad" y sostuvieron que "tienen los medios necesarios ante cualquier requerimiento" de ese país.

Noboa declaró el martes el estado de "conflicto armado interno" en Ecuador y dispuso la categoría de "terroristas" para 22 bandas criminales que actúan en el país básicamente como organizaciones narcos. Desde entonces, la militarización de las ciudades y los continuos operativos permitieron centenares de detenciones, unas 40 en las últimas horas, en Guayaquil, Esmeraldas y Manabí.

Este viernes, el presidente ecuatoriano recibió el apoyo del Consejo Permanente de la OEA, que aprobó por aclamación la declaración “Defensa de la democracia y la paz social en la República del Ecuador", pero también la advertencia de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en reclamo de que las detenciones se atengan a los "principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación".

TÉLAM