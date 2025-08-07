En una sesión maratónica de más de doce horas, la Cámara de Diputados le propinó este miércoles un duro golpe al gobierno nacional. La oposición logró avanzar con proyectos centrales que incluyen mejoras presupuestarias para las universidades públicas y el hospital Garrahan, y frenó decretos del Ejecutivo que buscaban modificar o disolver organismos estratégicos como Vialidad Nacional, el INTI y el INTA.

Los bloques opositores no solo consiguieron el quórum necesario, sino que sostuvieron la sesión a pesar de los intentos del oficialismo por dejarla sin número. Así, se votaron y aprobaron iniciativas que representan un freno a varias de las decisiones tomadas por el Ejecutivo, en especial las que apuntaban a restarle autonomía o directamente disolver instituciones técnicas y científicas clave.

Las leyes con media sanción

Uno de los proyectos más relevantes fue el de financiamiento universitario, que obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones. La propuesta busca actualizar los presupuestos de las universidades nacionales, recomponer los salarios docentes y garantizar el funcionamiento de las casas de estudio en todo el país.

También se dio media sanción a la Ley de Emergencia Pediátrica, conocida como Ley Garrahan, que busca declarar la emergencia sanitaria en salud infantil y en las residencias médicas, destinando más recursos y recomposición salarial para el personal de salud. La norma recibió 159 votos positivos y 67 negativos.

Avances contra decretos clave

Otro punto caliente de la jornada fue el avance en la derogación de decretos con los que el Gobierno había dispuesto la reestructuración del INTA y el INTI, la disolución de Vialidad Nacional y del Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y la desregulación de la Marina Mercante.

En la misma sesión, la oposición logró que se avance con la puesta en marcha de la comisión investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, una iniciativa que generó tensión entre los legisladores. La propuesta fue aprobada por 135 votos positivos frente a 70 negativos, pese a la resistencia del bloque oficialista.

Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles, la emergencia en Ciencia y Tecnología y un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.

La decisión de Diputados ahora deberá ser refrendada por el Senado para que tenga efecto la derogación de los decretos.