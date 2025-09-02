Un frente de sindicatos de trabajadores provinciales convocó para este miércoles en toda la provincia a una marcha de antorchas, como expresión de protesta contra la política salarial de la gestión Pullaro.

Lo plantearon en conferencia de prensa referentes de Amsafé, Sadop y Siprus, al llamar a la movilización popular para este miércoles a las 18.30, desde San Luis y Moreno hasta la plaza San Martín, en Rosario.

"Esta jornada se enmarca en el plan de lucha votado por la Asamblea Provincial. Vamos a visibilizar el malestar de las trabajadoras y los trabajadores de la educación frente a las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de la provincia", definió Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé. “El gobierno –continuó– ajusta en todos los frentes: en los salarios, en las jubilaciones, en las condiciones pedagógicas y laborales. Hablan de calidad educativa, pero con salarios de pobreza, con jubilados que cobran aumentos seis meses después, con escuelas sin condiciones edilicias, no hay calidad educativa posible”.

El planteo expresado por el dirigente de la docencia se extiende a los maestros de nivel privado y al sector de la salud pública. Por eso en la conferencia participaron también Martín Lucero (Sadop), Elsa Rampallo (Siprus), y Roque Jaimes (Amsafé Rosario).

“Hoy un maestro o profesor está percibiendo $818.000, cuando la línea de pobreza ya está 300.000 pesos por encima. Los jubilados reciben un aumento de apenas $60.000 y recién lo van a terminar de cobrar en marzo del año que viene. Es una vergüenza”, repudió Alonso.

El gremio docente destaca la cuenta de que entre diciembre 2023 y el mes de julio pasado, el poder adquisitivo del sector perdió 30%. “Solo en 2024 la pérdida fue del 23%. En el primer semestre de este año, con una inflación del 16%, los salarios crecieron apenas un 13%: los activos perdimos un 3% y los jubilados un 8%”, precisó el titular de Amsafé.

“El gobierno tiene que dejar de mentir con los números. La realidad es que seguimos perdiendo contra la inflación, que seguimos por debajo de la línea de pobreza y que no hay inversión real en la escuela pública”, concluyó.