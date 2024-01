Imaginemos que un día aparece un sector que cuestiona las leyes que rigen nuestra sociedad por considerarlas opresivas y plantea la posibilidad de eliminarlas. De esta manera, grupos organizados, con mayor poder y dinero podrían hacer con nuestras vidas lo que quieran. De esto se trata, en materia económica, el DNU que elaboró el actual gobierno. Repasemos algunos de los puntos más importantes.

Deroga el observatorio de precios creado en 2014 por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esta herramienta permitía al Estado solicitar información sobre estructura de costos y rentabilidad a los integrantes de la cadena. Clave para conocer los márgenes de ganancia y evitar especulaciones. También deroga la Ley de Abastecimiento que penaliza la retención de mercadería y los aumentos desmedidos. Junto con estas derogaciones, también elimina la Ley de Góndolas que regula el espacio que tienen las distintas empresas en las mismas. Al día de hoy una firma puede ocupar hasta un 30% del espacio en góndola, lo que promueve el acceso a las pymes dentro de los grandes canales de venta.

Como un sálvese quien pueda, los que pueden son siempre los más poderosos. En este caso, las 20 empresas que controlan el 74% de los productos que ves cuando vas al supermercado:

-Unilever 9%

-Mastellone 8%

-Marca del supermercado 8%

-Coca Cola 5%

-Sancor 5%

-Danone 5%

-Molinos Rio de la Plata 4%

-Protecter & Gamble 3%

-Papelera del Plata 3%

-Cervecería Quilmes 3%

-Ada 2%

-Pepsico 2%

-Arcor 2%

-Mondelez 2%

-Nestlé 2%

-Bagley 2%

-Molino Cañuelas 2%

-Kimberly-Clarck 2%

-Brf 2%

-Establecimiento Las Marias 1%

En materia de alquileres se deroga la ley vigente, que, si bien no trajo grandes soluciones, ponía un freno a la especulación. Con el nuevo DNU del Ejecutivo los acuerdos serán libres entre partes. Los inquilinos asalariados podrán negociar frente a las grandes inmobiliarias contratos de alquiler “libremente”, sin trabas ni imposiciones de la ley. Los nuevos alquileres no tendrán plazos mínimos, podrán ser acordados en cualquier moneda y con ajustes libres que se pueden pactar entre las partes.

En relación a la salud, el tema es aún más grave que con la producción de alimentos. La concentración es del 73% en apenas 6 prepagas:

-OSDE 32,7%

-Swiss Medical 15,5%

-Galeno 11,6%

-Omint 5,0%

-Medifé 4,5%

-Medicus 3,6%

Para el vocero del gobierno, Manuel Adorni, el sector se encuentra en crisis. Pero la realidad nos muestra que, desde diciembre de 2021 hasta hoy, la cuota de prepagas siempre estuvo por encima de la inflación, excepto en noviembre del 2023. Por lo que el último aumento del 40% dejó a las cuotas de las prepagas un 20% por encima de la inflación. Ni cerca del crecimiento del salario que termina 15% debajo de los aumentos en salud.

Como si toda esta desregulación no fuera suficiente para el saqueo al bolsillo de los trabajadores, el DNU decide avanzar sobre derechos laborales. Es que como ya hemos oído hablar hace no mucho tiempo, el problema de la contratación para las grandes empresas son los costos laborales. Por lo tanto, el nuevo monarca argentino decide eliminar las multas por mal registro de sus trabajadores, lo que implica que de lo mismo registrar o no, ya que no paga las consecuencias. El que si paga las consecuencias es el trabajador que ahora se verá desprotegido ante la ley, que con la nueva regulación permite a las grandes empresas prescindir de la responsabilidad solidaria al momento de contratar mano de obra terciarizada, dando lugar a una oleada de precarización laboral.

En la víspera de publicar este artículo, la Justicia suspendió los capítulos del DNU que corresponden a las reformas de índole laboral. El Gobierno apeló la medida. Habrá que ver el desenlace.

Los monotributistas tampoco se salvan. Ya no existe la presunción de contrato laboral en casos de contrataciones y el período de prueba se extiende todavía más (podría durar hasta 8 meses). Se elimina la cuenta sueldo y su gratuidad, se habilitan los Bancos de Horas y Franco compensatorio por horas extra y se reduce la indemnización por despido con causa, quitando el aguinaldo y adicionales.

Pero para que esta batería de medidas sobre los trabajadores tenga efecto resulta imprescindible avanzar sobre los garantes de los derechos laborales, los sindicatos. Por eso se criminalizan las asambleas y congresos como ya vimos en el último tiempo. Los servicios esenciales no pueden reducir a menos del 75% la prestación del servicio. Las actividades “trascendentales” (transportes, radio, televisión, actividades industriales continuas como la siderurgia, construcción, servicios bancarios, industria alimenticia, bienes y servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación) aparecen como una nueva categoría y en ellas la prestación debe llegar como mínimo al 50%.

¿Qué implicancias tiene el DNU en la vida cotidiana? En algunos puntos ya lo hemos dejado claro, pero a nivel comercial es evidente la desprotección de los consumidores frente a las grandes marcas y cadenas. Estas podrán especular con aumentos reteniendo mercadería o remarcando precios sin ningún tipo de control. Las pymes ya no pueden exigir un espacio dentro de las góndolas, ésta se reserva para las grandes empresas. No se trata de un simple desequilibro/equilibro entre oferta y demanda. Ninguno de nosotros puede dejar de consumir determinados alimentos simplemente porque el precio suba. Se trata de promover una transferencia de recursos extraordinaria a los sectores concentrados de la economía en muy poco tiempo.

A nivel financiero, al eliminar el tope de intereses punitorios, las tarjetas de crédito podrán cobrar intereses usureros a sus clientes. A esto se le suma el agravante de la libertad que tendrán las emisoras de las tarjetas de crédito para cobrarle comisiones distintas según cada comercio, lo que traería como resultado que, en caso de ser un pequeño negocio, las comisiones sean mayores debido al menor volumen de ventas respecto de los grandes.

La derogación de la Ley de Alquileres deja totalmente desprotegidos a los inquilinos. No pone un plazo mínimo para los contratos de alquiler y permite “negociar entre partes” con qué moneda pagarlo. Resulta evidente que ante el avance de plataformas virtuales para alquileres temporales de propiedades la oferta se orientara a cobrar sus servicios en moneda extranjera, dejando a los argentinos que cobran en moneda nacional al amparo de la buena fe de los propietarios.

Las prepagas serán unas de las grandes ganadoras, no solo con la posibilidad de aumentar indiscriminadamente las cuotas de sus servicios, sino que también podrán cooptar gran cantidad de aportes derivados de obras sociales gracias a la “libre elección”.

Pero el mayor perjuicio sobre “la casta privilegiada de trabajadores asalariados” recae sobre el avance de derechos laborales conquistados hace tiempo. Esto, si el Gobierno logra revertir el freno judicial a este capítulo . Todas estas reformas del estado cierran si se acompaña con una inestabilidad laboral generalizada y, por supuesto, más precarización y despidos. Las grandes empresas podrán despedir a los tercerizados sin hacerse cargo, sumado a que los contratados percibirán menos indemnización por los despidos ya que se elimina el aguinaldo en el cálculo de dicha remuneración. Ya no habrá multas por trabajo no registrado y las horas extras también se dejan de pagar, serán contabilizadas dentro de un “banco de horas” como siempre soñó el macrismo. Pero como si todo esto fuera poco, protestar contra estas condiciones de precarización laboral ya no será una opción gracias a que muchos rubros, antes mencionados, exigirán un mantenimiento de las actividades que va del 50% al 75% según cada caso.

Con todas las reformas queda claro que el DNU, además de ser plan de negocios, es también la consolidación del modelo liberal que busca una transferencia de recursos exorbitante desde los trabajadores a los sectores mas concentrados de la economía. Pero a diferencia del 2015 – 2019 estas reformas tienen una velocidad tal que no permitirá la reacción que puedan tener las negociaciones paritarias para recuperar el ingreso. La economía argentina no solo se estancará, también se va achicar gracias a la catarata de despidos que vendrán no solo de la mano del Estado, sino también de los privados que ante la vista gorda del gobierno podrán despedir sin demasiados costos y especular con subas de productos de primera necesidad como alimentos, salud y alquileres.

La paz de los cementerios que propone Milei para la economía argentina viene de la mano de una necesaria recesión que será llevada adelante sin consenso ni debate hacia el resto de los espacios políticos que forman parte del cuerpo legislativo de nuestra nación. El presidente pasa por encima de las instituciones democráticas para cumplirle las promesas a los grupos con los que verdaderamente asumió un compromiso, que son los sectores mas concentrados de la economía.

Tierra, ríos, lagos, mares, bienes del estado nacional, empresas estatales, vidas y trabajos de millones de argentinos son entregados al gran capital en una nueva Argentina donde la rentabilidad es la medida de todas las cosas, donde todo se compra y se vende.