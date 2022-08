La Cámara de Diputados aprobó este martes la renuncia de su ahora expresidente, Sergio Massa, quien asumirá este miércoles como ministro de Economía, Producción y Agroindustria. En su lugar, el cuerpo legislativo votó como presidenta a la legisladora bonaerense del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau, en una elección en la que el interbloque de Juntos por el Cambio y la izquierda decidieron abstenerse. Desde Juntos por el Cambio criticaron al oficialismo por el “espíritu de algarabía” en medio de la crisis que vive el país.

“Asumo el compromiso de cumplir con esta responsabilidad de nuestro espacio que el 2019 fue electo con el voto popular. Quedó demostrado, como nunca antes, que hay diversidad. Me comprometo a presidir con las normar y reglamentos que se generen para nuestro funcionamiento y será mi voluntad administrar los disensos. No es una tarea sencilla reemplazar a quien me conduce políticamente”, dijo Moreau.

“Hoy en esta Cámara es donde más tenemos que cuidar y garantizar el pleno estado de derecho. Soy consciente que tengo responsabilidad adicional por ser mujer y es un orgullo ser la primera. No voy a gobernar con mis hormonas si no con mis convicciones políticas, me pongo a disposición de todos”, agregó la flamante presidenta.