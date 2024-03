HASTA LAS MANOS

Señalan formalmente a Bolsonaro como impulsor de un golpe de Estado contra Lula Dos altos funcionarios de Brasil como el ex jefe del Ejército y el de la Fuerza Aérea confirmaron a la Policía Federal que el ex presidente discutió un proyecto de decreto para impedir el traspaso de poder en 2022. El ex mandatario podría enfrentarse a una pena de 55 años de cárcel.