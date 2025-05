No fue la primera pero sí la ocasión en que mayor temperatura alcanzó pese al intento de la presidenta Clara García por mantenerla en los carriles establecidos. Se trata de la sesión de Diputados y del recurrente reclamo opositor por "mantener las formas institucionales”.

En la sesión del jueves pasado García había dado curso al pedido de preferencia para un proyecto de la diputada del Pro, Ximena Sola, para que la provincia se adhiera a la llamada Ley Antimafia de Javier Milei.

La solicitud provocó un pedido de manifestación por parte del diputado de Somos Vida, Emiliano Peralta, visiblemente molesto por la “falta de reglas claras” y para solicitar “un tratamiento equitativo para todos los bloques políticos”.

Según hizo saber, entre los legisladores existe la regla tácita “de que los dictámenes sin acuerdo no pueden tener preferencia”, norma que denunció rota al tratar la iniciativa de su par pese a no tener dictamen. Luego comentó: “Nos dijeron que cuando el proyecto no tiene ningún dictamen corresponde hablar con el presidente de la comisión implicada para ser tratado. Lo hice, no tuve objeciones técnicas y aún no me tratan el proyecto. Sucedió en Parlamentarias y es necesario que se sepa porque sino después quedamos como problemáticos.”

Todo esto sucedió minutos después de que la diputada Amalia Granata (hablando sobre otro tema) se quejara del “autoritarismo con el que el bloque Unidos saca sus proyectos mientras los demás esperan en el cajón”, e inmediatamente antes de que la presidenta del cuerpo le negara la palabra al diputado Carlos del Frade a fin de evitar un debate por fuera de las normas institucionales, que de todos modos no pudo evitar.

Es que al tratar el siguiente proyecto volvieron sobre el tema sus pares Natalia Armas Belavi, Alicia Azanza y Juan Domingo Argañaraz (todos de bloques celestes), denunciando este último: “Hay muchos diputados que traen su proyecto, lo meten sobre tablas y se van con el mismo aprobado en el día… no es la gimnasia que debería primar en la Cámara”.

Armas Belavi hizo notar entonces “sin intención de juzgarla a la señora presidente” que “a del Frade no se le permitió debatir sobre este tema pero luego de votar mi proyecto se estableció un debate de todos modos”.

Consultado por RosarioPlus, Carlos del Frade expresó: “A partir del proyecto ingresado por la diputada Ximena Sola, por la cuestión de la fenomenal mentira de la Ley Antimafia, quería expresar la necesidad de que sean escuchadas todas la voces porque no puede ser que se haya degradado tanto la cuestión institucional y de respeto a las minorías en la Legislatura”.

“No me dejaron hablaron argumentando que no tenía nada que ver con lo tratado. Es curioso porque después hablaron tres diputados más sobre la misma cuestión. Es copiar los peores modos del gobierno de Javier Milei en la provincia de Santa Fe”, argumentó el diputado del FAS.

Y cerró: “Estamos en un momento de enorme fragilidad democrática y de respeto para los que pensamos diferente en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. Existe una gran censura directamente proporcional a lo que impone el gobierno de Maximiliano Pullaro respecto de lo que se puede o no decir públicamente”.