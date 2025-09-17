El gobierno de Javier Milei recibió otra dura derrota en el Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados, por amplia mayoría construida por la oposición e incluso por algunos legisladores que suelen ser aliados libertarios, ratificaron la vigencia de las leyes de Emergencia Pediátrica (salvataje del Hospital Garrahan) y de Financiamiento Universitario. Mientras en las principales ciudades del país, Rosario incluso, se realizan multitudinarias manifestaciones en defensa de la educación pública.

Se trata de dos leyes que el Congreso había aprobado el mes pasado, y que Milei vetó hace una semana atrás. Ahora el trámite seguirá por el Senado, para que ambos vetos queden anulados.

Para voltear las impugnaciones de Milei a ambas leyes democráticas, eran necesarios dos tercios de la Cámara. Así, para votar por la insistencia de la ley de Emergencia Pediátrica (contra el veto presidencial), hubo 181 votos afirmativos, 60 negativos y una sola abstención.

Luego, se votó por la ley de Financiamiento Universitario, y el resultado fue parecido: 174 votos por la afirmación de la ley (rechazo al veto presidencial), 67 negativos y 2 abstenciones.

La norma de Emergencia Pediátrica establece un fondo especial para reforzar la atención en hospitales y centros de salud ante el aumento de la demanda y el deterioro del sistema sanitario. En paralelo, la ley de Financiamiento Universitario garantiza partidas extraordinarias para el funcionamiento de las universidades nacionales y el sostenimiento de programas de investigación.

Este nuevo rechazo que el Poder Legislativo expresa al gobierno de Milei se acumula a otros percances como las denuncias de corrupción que ya son varias e involucran tanto al presidente como a su hermana Karina, la estrepitosa derrota electoral en provincia de Buenos Aires, una economía en caída libre, y un horizonte cercano en lo financiero que augura lo peor.

Los principales tópicos de la ley por la que hoy todas las universidades públicas del país reclaman son los siguientes:

Recompone los salarios de docentes y no docentes, considerando la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.

Crea un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, ajustable anualmente según la inflación y orientado al desarrollo estratégico del país.

Amplía de manera progresiva el monto de las becas estudiantiles.

Establece un aumento escalonado del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

El proyecto de Emergencia en Pediatría y Residencias, conocido como Ley Garrahan, establece medidas concretas para hacer frente a la crisis sanitaria infantil: