La Cámara de Diputados de la Nación desarrollará, este miércoles, una extensa y agitada sesión en la que se abordarán varios de los tema que más incomodidad generan en la Casa Rosada, entre ellos los vetos del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria y a la declaración de emergencia en discapacidad.

Además, se tratarán en el recinto los proyectos de los gobernadores vinculados al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y al impuesto a los combustibles líquidos (ICL), una cuestión que los mandatarios provinciales vienen reclamando para reforzar sus presupuestos.

Otro de los puntos será la emergencia en Bahía Blanca, también frenada por el Poder Ejecutivo, lo que promete reavivar la disputa entre oficialismo y oposición.

Asimismo, los legisladoras debatirán sobre la nueva conformación de la comisión investigadora por la causa $LIBRA.

En tanto, fuera del Congreso de la Nación habrá una nueva marcha "multisectorial", en la que confluirán jubilados en su tradicional movilización semanal, junto a las dos facciones de la CTA y el gremio de estatales ATE.

El objetivo principal es reclamar a la Cámara de Diputados el rechazo definitivo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en Discapacidad.

También, familiares y personas con discapacidad se movilizarán hacia el Congreso, tras iniciar una vigilia, este martes por la noche, en Plaza de Mayo, exigiendo el rechazo legislativo al veto de la ley de emergencia en su área.