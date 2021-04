El proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias, para que dejen de pagar los trabajadores que cobren hasta $ 150.000 y los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos, fue respaldado este domingo por todos los bloques parlamentarios de la Cámara baja.



La iniciativa, aprobada por 241 votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra, tras una sesión maratónica de 21 horas que se inició el sábado al mediodía, fue girada al Senado, que la debatirá en los próximos días.



De esta manera, el proyecto contó con el respaldo del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los interbloques Federal, Unidad para el Desarrollo, Acción Federal, Frente de Izquierda y el Movimiento Popular Neuquino.



En tanto, las abstenciones correspondieron al macrista Luciano Laspina, el radical Facundo Suárez Lastra y la cívica Mónica Frade, todos de Juntos por el Cambio.



El debate por los cambios en el impuesto, que comenzó cerca de la medianoche y se extendió durante más de ocho horas, contó con la presencia en la Cámara baja del ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Un paso fundamental"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que la aprobación del proyecto que establece cambios en el impuesto a las Ganancias es "un paso fundamental para que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar" el gravamen.



Massa destacó además la incorporación en el texto de una modificación para que los trabajadores esenciales no paguen ese impuesto "durante lo que dure la pandemia".



En una conferencia de prensa que ofreció en Pasos Perdidos al término de la maratónica sesión, Massa puso de relieve la incorporación de una modificación al texto para que "la asignación vitalicia de ex presidentes y ex vicepresidentes pague Ganancias", a partir de una propuesta de la diputada de Juntos por el Cambio, Carla Carrizo.



"La decisión que tomó la vicepresidenta se transforma en una regla general: deben pagar impuesto a las Ganancias, como aspiramos que algún día lo haga el Poder Judicial", enfatizó el titular de la Cámara baja.



Ante una consulta sobre la situación de los trabajadores autónomos, Massa dijo que "estamos trabajando una categoría distinta y en paralelo con la AFIP y Economía estamos mejorando la situación de las PyMEs".



Asimismo, aclaró que "todos los trabajadores de las fuerzas armadas y de seguridad de hasta $ 150.000 están incluidos en el beneficio de la ley", y precisó que se trata de "más de 90.000 miembros".



Finalmente, Massa dijo que aspira a que las conversaciones que mantuvieron las últimas semanas con los senadores haya redundado en que en esa Cámara le pueda "dar celeridad al tratamiento" de la iniciativa.



"No vamos a condicionar la opinión de los senadores, pero venimos trabajando de común acuerdo", aclaró Massa, al ser consultado sobre el trámite que tendrá el proyecto en el Senado.