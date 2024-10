El bloque de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados ya tiene dictamen de comisión favorable para avanzar con su proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas, con lo cual ya tiene luz verde para que pueda ser debatido en el recinto de sesiones. El oficialismo quiere tratar el proyecto antes de que concluya el 30 de noviembre el período de sesiones ordinarias.

La decisión de avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas se adoptó en un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda, que presiden la radical mendocina Pamela Verasay y el libertario José Luis Espert.

En la ocasión se firmó un dictamen de mayoría respaldado por la LLA, CC, PRO, MID y UCR, que se basó en los proyectos del legislador del PRO Hernán Lombardi y de Juan Manuel López de la Coalición Cívica.

Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazó total a la privatización de Aerolíneas Argentinas. El ex ministro de Transporte y diputado de UP, Diego Giuliano, dijo que "no se puede tratar porque fue desechado por el Senado" cuando se trató la ley Bases, con lo cual "se debe esperar a otro período parlamentario". "Vamos a rechazar esta privatización de Aerolíneas Argentinas ya que no sabemos si es venta, liquidación o cederla", cerró el diputado.

La Cámara de Diputados retomó este mediodía el debate del proyecto sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, en medio de un fuerte conflicto con los gremios aeronáuticos que este miércoles hacen un paro junto a otros sindicatos del transporte.

(NA)