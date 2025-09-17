La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con la mira puesta en los vetos del presidente Javier Milei a dos proyectos clave: la ley que aumenta el financiamiento universitario y la que declara la emergencia en pediatría, en respuesta a la crisis del Hospital Garrahan. Tras un pedido de Miguel Ángel Pichetto, se acordó unificar ambos debates y reducir los tiempos de exposición, con el objetivo de votar alrededor de las 17.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, enfrenta un escenario complejo para sostener los vetos, ya que necesita un tercio de los votos. La derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y una serie de traspiés legislativos previos dejaron al Gobierno en una posición de fragilidad frente a la oposición, que llega con mayor cohesión.

Desde la Casa Rosada desplegaron en las últimas horas una estrategia de negociación con gobernadores aliados y sectores dialoguistas. Entre las medidas ofrecidas figuran nuevos fondos para provincias y un anuncio de futuros aumentos salariales al personal del Garrahan. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, figura entre los mandatarios apuntados para garantizar respaldos al oficialismo.

Si Diputados logra rechazar los vetos, será un duro revés para Milei, ya que en el Senado la oposición cuenta con una mayoría sólida de dos tercios que permitiría ratificar de manera definitiva ambas leyes. El desenlace, previsto para la tarde, se perfila como un nuevo termómetro político en la previa de las elecciones legislativas de octubre.