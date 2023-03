La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen favorable al proyecto para fortalecer la Justicia Federal en Santa Fe, que se presentó el año pasado, y lo elevó para ser tratado en el recinto.

La iniciativa contempla la creación de múltiples cargos judiciales en todo el territorio santafesino incluyendo cinco nuevas fiscalías federales en Rosario, tres en Santa Fe y una en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires). También dispone sumar tres cargos de defensor penal federal en Rosario y uno en Santa Fe, entre otros.

El proyecto fue presentado en mayo de 2022 por 19 diputados de la provincia, con el apoyo del gobernador Omar Perotti y los senadores Dionisio Scarpín y Carolina Lozada. Su tratamiento finalmente fue sometido a Comisión en medio de un contexto complejo para la provincia en materia de inseguridad.

Uno de los que estuvo presente en la discusión fue el diputado nacional por el Frente de Todos, Roberto Mirabella, quien celebró el dictamen favorable y remarcó: “Estamos dando un paso importante, le estamos dando todas las herramientas necesarias al Poder Judicial para fortalecerlo. Necesitamos una Justicia eficiente y con rapidez, que persiga, juzgue y condene a la narcocriminalidad que actúa en mi provincia”.

Respecto al contenido, agregó: “Esta iniciativa está alineada con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal que Argentina tiene desde 2014, pero que sólo se aplica en Salta y Jujuy. Entre sus beneficios destacamos que los tiempos de las causas bajan notablemente, de siete a un año. Además, el proceso es público, oral y transparente y las investigaciones no pueden más quedar cajoneadas por un Juez Federal durante años. No se trata de una medida de corto sino de largo plazo, pero muy necesaria para tener una Justicia Federal de calidad”.

Por su parte, su par justicialista Eduardo Toniolli, manifestó: “Las mismas fuerzas que acabamos de aprobar la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe e comisión de Presupuesto de Diputados, integramos la Cámara de Diputados de Santa Fe. Sería bueno, con la misma vocación de dialogo, avanzar en una reforma integral de la policía provincial”.

En tanto, el diputado nacional socialista, Enrique Estevez, salió con los tapones de punta y tuiteó: “El proyecto busca suplir la inacción de @CFKArgentina que no convoca a la com. bicameral encargada de la aplicación del nuevo sistema penal federal y responsable de que hoy no tengamos Procurador Gral”.