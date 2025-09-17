El diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano marcó en tono crítico la posición del presidente Javier Milei al persistir en el modelo económico de ajuste, y explicó así la defensa que la oposición ejerce en el Congreso de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, que el Gobierno insistió en vetarlas.

“Seguimos con un presidente que le habla a los mercados. Después de lo que la gente expresó en la elección en provincia de Buenos Aires, en lugar de rectificar el rumbo, Milei hizo lo inverso, acelera el ajuste en nombre de un falso equilibrio fiscal. Y es un rumbo que lastima a los sectores más vulnerables”, dijo el legislador en Sí 98.9.

Mientras el Congreso dirime esta tarde si ratifica esas leyes o acepta los vetos de Milei, las principales ciudades del país hierven en la protesta de la comunidad universitaria y diversos sectores de la sociedad en apoyo a la causa. Para Giuliano es el contexto de un gobierno que “persigue el equilibrio fiscal a puro ajuste, por ceder derechos y sustraer obligaciones del Estado”. Para el diputado rosarino, referente local del Frente Renovador, esa teoría ultraconservadora “es teoría vieja que no dio resultado en ningún lugar del mundo. Lo que sí vale es el equilibrio fiscal con equilibrio social, y es el desafío del peronismo histórico”, distinguió.

Giuliano compartió “la sensación de que algo se quebró, quizás la expectativa de la gente que votó al presidente Milei y que hoy se siente defraudada, que llega a la conclusión de que la motosierra pasó por la economía doméstica de cada uno, donde el gasto de las familias hoy es 50% más que lo que era antes. Estamos peor, sin dudas”, dijo.

En este marco, puso el foco en el papel de los gobernadores como Maximiliano Pullaro, ahora bajo operativo de seducción del Gobierno. “Los gobernadores no pueden fingir más demencia ni hacer como el tero, que grita en un lado y en otro pone los huevos. Más allá de los ATN de último momento, porque Santa Fe produce 150 veces más por semana que esos $3000 millones”, señaló en alusión a la partida que esta semana Milei giró a esta y a otras provincias, en señal de recomposición de relaciones para recuperar el apoyo federal en su cruzada parlamentaria.