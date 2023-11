La diputada electa y posible canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, redobló la apuesta y a sus dichos sobre la venta de órganos sumó una serie de comentarios homofóbicos.

"Como liberal estoy de acuerdo el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", afirmó Mondino cuando le preguntaron si estaba a favor del matrimonio igualitario durante una entrevista para LN+ con Luis Novaresio.

No es la primera vez que un referente de La Libertad Avanza se opone a la normativa que se sancionó el 15 de julio de 2010, Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta, ya se había manifestado en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario hace algunos meses.

Mondino había sido criticada, hace algunos días, por haber expresado que "el mercado de órganos es algo fantástico aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos", y volvió a pronunciarse en favor de "recortar subsidios al transporte interurbano de todo el país".