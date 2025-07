La elección general que se desarrolló el pasado domingo en toda la provincia no sólo estuvo marcada por una participación baja: también fue percibida como una jornada sin entusiasmo por buena parte de la ciudadanía.

Así lo indica un informe elaborado por el Observatorio Político Electoral (OPE) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, que relevó el desarrollo de los comicios en 65 establecimientos, principalmente en Rosario.

“Estamos acostumbrados a registrar muchas escenas de voto en familia, con presencia de niños, de jóvenes acompañados por sus padres, incluso de mascotas que esperan junto al box mientras sus dueños emiten el sufragio. Esta elección fue extrañamente más solitaria: el frío parece haber atentado no sólo con la participación ciudadana, sino también afectado el plan de votar acompañado, de llevar a los niños y hacerlos parte del deber cívico como un juego”, señalaron.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la escasa presencia de jóvenes. Casi no hubo casos de menores de 18 años que se acercaran a las urnas, aunque el dato más preocupante no es este (ya que no están obligados a votar), sino el de quienes tienen entre 18 y 30 años: una población que brilló por su ausencia. Los nacidos en el siglo XXI fueron quienes menos se interesaron en esta elección", subrayaron.

En cambio, el informe destacó con sorpresa la alta participación de adultos mayores, incluso por encima de los niveles habituales. Pese a no estar obligados, muchas personas mayores de 70 años se acercaron temprano a votar, cuando las escuelas aún estaban prácticamente vacías. “Fue el grupo con más presencia en las primeras horas del día”, remarcaron.