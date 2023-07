El precandidato a gobernador Leandro Busatto aseguró en Sí98.9 que los resultados de las PASO fueron “un golpe”. Desde la capital provincial, el candidato de La Corriente dijo que no esperaban una elección “tan desproporcionada” y que si bien buscaban una autocrítica, el peronismo “está tocando fondo”. “Ahora tenemos que emerger”, dijo, con aire esperanzador.

Para Busatto, no se trató de un problema de cantidad de candidatos en la interna del peronismo. “Nuestra interna no gravitó porque el peronismo no está hablando de la gente”, sentenció, duro con todo el frente Juntos Avancemos. “Intentamos construir una alternativa y cada uno expuso su plan. Ahora no queda otra que juntarnos y avanzar con los candidatos que quedan de pie. Nosotros somos parte de un equipo”, agregó.

“Acá hay que ponerse de pie y salir. La política es como la vida misma. Tiene golpes y posibilidad de recuperarse. No tenemos mucho margen para estar lamentándonos, la situación es muy profunda y amerita reaccionar y ponerse a construir”, sentenció.