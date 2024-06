El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta alertó sobre el origen de los capitales que pueda habilitar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluido en la Ley Bases que el Senado aprobó este jueves en general. En lo puntual, el magistrado entiende que la norma propicia un paso más en la desregulación de controles en contrapartida contra la declamada lucha contra el lavado de dinero sucio.

"Tal como estaba planteado el proyecto de ley, van a generar una gran facilidad para que vengan dineros provenientes de fondos sucios, del narcotráfico; y al privatizar muchas empresas vinculadas con la energía, el gas, se corre el riesgo que esos grupos terminen comprando empresas estratégicas para el funcionamiento de cualquier gobierno", advirtió Erbetta, consultado por RosarioPlus.com.

El controvertido programa de seducción de grandes inversiones extranjeras es uno de los capítulos más polémicos de la norma aprobada, y propone “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos" para “titulares de un único proyecto” de inversiones que superen los US$ 200 millones. En concreto, el régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer grandes inversiones.

El plazo que tienen esos capitales foráneos para acogerse a este paraguas fiscal serán 2 años a partir de que se sancione la Ley Bases, y el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlo por un período de hasta un año.

De su análisis, Erbetta observó también con preocupación otro de los capítulos de la ley, el blanqueo de capitales que se abrirá. “Con eso entonces la invitación es prácticamente completa. Y si además agregamos que han dictado una resolución, la n° 10/2024, de la Inspección General de Justicia que desregula todo tipo de control a las llamadas sociedades vehículo, las sociedades off shore, que no tendrán necesidad de presentar documentación... no se...”, dudó.

"Es decir, dólares va a haber, pero después no digamos que nos desgarramos las vestiduras combatiendo el narcotráfico o el lavado de dinero. Ojalá los dólares que vengan no sean esos", advirtió.

"Podés armar una sociedad para generar empleo, producir y ganar dinero; o podés armar una sociedad para cometer delitos. El instrumento está, hay que ver cómo se lo use. Me parece una falta de responsabilidad de los legisladores que no reparen en esta cuestión. No es común en ningún país capitalista fuerte", cerró.