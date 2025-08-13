Martín Romeo, uno de los querellantes y damnificados en la causa por estafa con la criptomoneda $LIBRA, denunció la existencia de un supuesto "tarifario de Karina" para acceder al presidente Javier Milei, que incluía precios para reuniones y hasta para los posteos en redes sociales que promocionaron el token.

"Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa Libra nos empezó a llegar información de todos lados", contó la víctima, en el programa "Noticias Argentinas" en Splendid AM 990. Y disparó: "Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50.000 dólares y que el posteo costaba 500.000".

El querellante, que trabajó para una consultora de blockchain y para Naciones Unidas, destacó el rol que jugó la confirmación del Presidente a medios internacionales. "No nos olvidemos que el presidente no solo hace un posteo, sino que confirma a Bloomberg que el posteo era cierto. En el momento que Bloomberg publica que tiene la confirmación de Milei, se hace un efecto en cadena", explicó.

Romeo se mostró optimista con el avance de la investigación, tanto en Argentina como en el exterior. "Si la justicia acá no quiere quedar atrás y no quiere quedar en evidencia, tiene que empezar a avanzar porque la causa también avanza en Estados Unidos y en Estados Unidos no es joda", advirtió.

Adelantó que no cree que la etapa de recolección de pruebas se extienda más allá de este año y que ya están evaluando los próximos pasos. "Ya falta muy poco, no queda mucho más por pedir. En algún momento tendrán que declarar, se pedirán detenciones, es algo que ya estamos evaluando con los abogados", concluyó.