El abogado Gregorio Dalbón presentó este martes una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusa de abuso de autoridad. La acción judicial se originó luego de que el Gobierno solicitara allanar a periodistas y al canal de streaming Carnaval, tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei cuya reproducción había sido prohibida por la Justicia.

Dalbón calificó la medida como un gesto de “desesperación y amenaza” propio de la funcionaria. “Bullrich no sabe hacer otra cosa que reprimir y amedrentar. Ahora apuntó contra los periodistas, y eso merecía una denuncia por abuso de autoridad”, señaló en declaraciones radiales.

El abogado aseguró que la presentación judicial busca frenar un ataque directo a la libertad de expresión. “Si ellos quieren dar una batalla contra la libertad de expresión, nosotros vamos a dar la batalla contra ella. Por eso hoy presentamos la denuncia”, subrayó.

La causa se apoya en el pedido de Bullrich para allanar al canal Carnaval y a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. El Gobierno había denunciado la existencia de una supuesta operación de espionaje contra la gestión de Milei, y la Justicia dictó luego una medida cautelar que prohíbe difundir nuevos audios de Karina Milei.