El periodista rosarino Juan Pedro Aleart, conocido desde su labor en la pantalla de Canal 3, asumirá como concejal a partir del 10 de diciembre. Antes de su llegada al recinto, un mensaje publicado en sus redes sociales generó repercusión y debate.

“Si lo que hacés o decís provoca el brote de odio de un kirchnerista, es por ahí. Seguí adelante. Que nada ni nadie te calle o te detenga. Seguí avanzando. Con firmeza, amor y alegría”, provocó en línea con el tono discursivo común que impera en La Libertad Avanza.

El texto, que rápidamente se viralizó, fue interpretado por algunos sectores como una señal del tono político que marcará su ingreso al Concejo. De esta manera, quien hasta hace poco se desempeñaba como comunicador dará inicio a su etapa como dirigente, en un contexto donde la discusión pública gira en torno a los límites del discurso y el rol que cumplen las figuras políticas en el clima social de la ciudad.