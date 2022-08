Durante la semana, Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía del segundo gobierno de Cristina Fernández, hoy director de la consultora PxQ y asesor de varios dirigentes políticos, entre ellos, Sergio Massa, participó de un conversatorio en La Usina social, el espacio cultural-político que dirige el socialismo santafesino. Si bien la charla se enfocó en la coyuntura macroeconómica y la asunción de Massa como ministro, en el último tramo surgió una vieja discusión respecto a que el aporte de Santa Fe a las arcas nacionales es infinitamente superior a los recursos que termina recibiendo la provincia en obras, transferencias, subsidios de energía y transporte, entre otros puntos.

Ese planteo lo hace el socialismo desde la época en que le tocó ser gobierno, de hecho, la dirigencia de peso de aquel gobierno estaba en primera fila. Álvarez Agis comenzó su respuesta con los tapones de punta al calificar a ese tipo de planteos como "progresismo con guita ajena". Algo de silencio incomodó la sala.

Lo que plantea el socialismo "no es la aplicación de un criterio devolutivo para la coparticipación o asignación del Presupuesto sino que el gasto público que se distribuye discrecionalmente no tiene criterio de desarrollo armónico de la sociedad argentina". "La distribución no se hace bajo la lógica de mejorar la equidad en el desarrollo territorial, sino en base a acumulación de poder político", explicó a Rosarioplus Gonzalo Saglione, exministro de Economía de la gobernación de Miguel Lifschitz.

Álvarez Agis reconoce que cuando uno mira lo que produce una provincia y lo que se lleva de la llamada copa, claramente a Santa Fe "la cagan". Pero arremetió: "Se llama Estado Nación y cuando uno decide constituirlo, la cuenta de cuánto pone cada provincia se terminó. Si estuvo bien constituido... que se yo. Capaz había que meter Perú con el Potosí, Uruguay con Artigas, y sigamos haciendo chistes. Pero, hablando en serio, en todos los países del mundo la ciudad capital es el centro financiero del país, las empresas tienen sede ahí, generan empleo en el área servicios, eso genera empleo informal y se arman conurbanos".

Según entiende, la discusión se tendría que haber hecho cuando el Estado Nación casi se diluye en 2001. "El Estado Nación, económicamente hablando, es una moneda, y, cuando una provincia tiene que emitir una moneda como pasó, estás al borde del separatismo. Esa discusión se saldó pésimo. Se saldó donde estaba el lío y se decidían los presidentes: en los saqueos del conurbano. Acá (Santa Fe) y Córdoba también pero se fue a calmar ahí. Lo que ya se sabe: que la actualización, que sí, que no, que lo dejo fijo porque sino el gobernador de Buenos Aires le hace sombra al presidente, etc".

En ese punto, colocó como factor determinante a lo político, no lo económico: "Rediscutir eso requiere de un gran pacto nacional y en función de que el presidente crea que el gobernador no le hace sombra. Pero después piensa 'cuidado que en Santa Fe vuelve el socialismo', 'guarda que en Córdoba el peronismo es fuerte', que en Mendoza el radicalismo, y no funciona".

Hay una coincidencia con Saglione quien sostiene que Santa Fe no termina aportando para que haya un desarrollo equitativo sino "que aporta a la acumulación del poder nacional de turno". Álvarez Agis cree que es difícil cambiar esa matriz porque "la política no tiene el grado de madurez para discutirlo".

"Cuando Cambiemos quiso hacer la reforma estuvo mal porque el objetivo era macroeconómico, no de equidad. Era la necesidad de bajar impuestos y sobre todo provinciales. ¿Alguien se puso a hacer cuentas de si Santa Fe necesitaba más o menos? Cuando esta discusión la hacemos los economistas sale mal", finalizó.

El audio de Emmanuel Álvarez Agis durante su disertación: