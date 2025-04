Carla Deiana encabezará las boletas para convencionales constituyentes distrito único y para la Paso a Concejales por la izquierda, sector que logró unificar fuerzas bajo una misma lista. Durante su última experiencia electoral para la gobernación, la docente santafesina cosechó una cantidad de votos que ilusiona al frente a nivel local y provincial.

En lo que consideró una campaña atípica por los tiempos estipulados para desplegar sus propuestas, reconoce haber encontrado entre los trabajadores un profundo desencanto con las políticas oficiales, tanto de Javier Milei como de Maximiliano Pullaro. Esto alimenta aún más las expectativas de la izquierda para posicionarse como una alternativa en la región.

¿Están de acuerdo con la Ley de Reforma que deberían tratar en caso de formar parte de la convencional constituyente?

Si nos sentamos ahí no podemos discutir solo esos puntos, vamos a batallar para que la asamblea pueda discutir todo ¿Por qué quedar sujetos a un pacto legislativo que la izquierda no votó? Si la ciudadanía nos vota podemos exponer que esa ley no nos representa. Ahí queremos incorporar por ejemplo un capítulo laboral, que hable de la registración, que obligue a las empresas a registrar a su personal o que se declare a esa empresa de utilidad pública, algo que está en la Constitución Nacional. El formato de la constituyente lo vamos a someter a un debate. Si perdemos, veremos la manera de ir introduciendo discusiones en el marco de lo que existe. Tenemos la responsabilidad de discutir todo.

¿Se puede pensar en una Constitución superadora a la actual?

Si terminan imponiéndose los bloques que vienen gobernando vamos a tener una reforma reaccionaria. Pullaro viola las garantías constitucionales con la tortura en las cárceles. La oposición apoya esas políticas y nosotros tenemos que batallar para que la izquierda esté en esa reforma.

¿Cómo imaginás una eventual llegada del Frente de Izquierda Unidad al Concejo?

Lo primero que hacemos es una audiencia con representantes de todos los barrios que quieran venir, dentro o fuera del concejo, para debatir los problemas de los barrios que son gigantescos, que son en todos lados los mismos: alumbrado, limpieza, centros de salud sin médicos. Cruzás 27 de febrero y esto es tierra de nadie. Vamos a llevar al Concejo lo que hacemos siempre, nuestras asambleas, reclamos, a través de un formato institucional, si no nos escuchan, movilizaremos a donde sea. Rosario es un desastre, hay ciudadanos que pagan los mismos impuestos, pero sufren una enorme discriminación.

¿Qué lógica puede romper en el Concejo el Frente de Izquierda Unidad?

Sería una irrupción con los los reclamos más postergados en un recinto dominado por las inmobiliarias y sectores de los ricos que gobiernan Rosario. Sería un batacazo de una izquierda que viene en ascenso.

¿Qué transmite les la gente durante esta campaña atravesada por la crisis económica?

Los jubilados y los trabajadores nos abrazan en las marchas. Nadie cree en las cifras de inflación y en las cifras de pobreza. La precarización laboral es terrible, la gente labura 12 horas y no puede comprar un puchero. La gente que votó a Milei se quiere matar, hay un rápido vuelco de los trabajadores contra Milei, pero hay preocupación porque no hay una oposición clara. No se puede laburar 12 horas por dia para arrimar al millón de pesos, por eso el paro del 10 de abril tiene que ser fuerte.