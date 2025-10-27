La implementación de la boleta única a nivel nacional fue una de las grandes novedades que dejó la elección legislativa 2025. En diálogo con Sí989, la directora del Observatorio Político Electoral, Lourdes Lodi, analizó el desempeño del nuevo sistema y las señales que dejó el voto ciudadano.

“Hemos tenido elecciones donde se superaba la hora de espera y las filas salían de los establecimientos y daban la vuelta manzana", destacó Lodi al tiempo que subrayó que esta vez el proceso fue mucho más ágil ya que en apenas unos minutos la gente podía sufragar, también teniendo en cuenta la doble cabina de votación.

La politóloga recordó que, si bien Santa Fe ya contaba con experiencia en el uso de la boleta única, su implementación a escala nacional fue todo un desafío. “Para nosotros los santafesinos la boleta única es un instrumento conocido y legitimado, pero ponerlo en práctica en todo el país implicó un enorme esfuerzo de capacitación y logística”, señaló.

Sobre el diseño, Lodi mencionó que hubo una decisión de priorizar los símbolos partidarios por sobre los nombres y las fotos. “El tamaño de las fotos resultó muy pequeño. Se acusó mucho a la boleta única de fomentar la personalización de la política, pero a la luz de los resultados, me pregunto: ¿votaron a (Agustín) Pellegrini o a La Libertad Avanza? Es un candidato al que no le habíamos escuchado la voz hasta ayer a la noche”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que “la boleta única desplaza al partido político, pero en esta oportunidad la gente fue a votar sellos, no candidatos”.

Respecto al aumento de los votos nulos, que casi se duplicaron en comparación con la elección legislativa anterior, Lodi pidió analizar el fenómeno por provincias. “En las que ya manejaban la boleta única, es un voto bronca. Lo vimos en el escrutinio: eran votos con expresiones ajenas al proceso electoral, con pintadas fuertes, tachones, frases como que se vayan todos, o mensajes aún más duros”, detalló.

También advirtió sobre errores en la marcación de las categorías en provincias donde se elegían senadores y diputados. “En muchos casos la gente marcó la fila de arriba y no la de abajo. En Chaco, por ejemplo, el voto en blanco fue del 2% para senadores y del 9% para diputados. Eso significa que el instrumento no fue claramente explicado”, explicó.

Situaciones similares se registraron en Neuquén, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.