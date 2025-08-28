La campaña de La Libertad Avanza en Corrientes terminó nuevamente en tensión. En la recta final hacia las elecciones del domingo, una caravana encabezada por Karina Milei y Martín Menem se vio interrumpida por disturbios que obligaron a evacuar a las principales figuras presentes.

Según las imágenes difundidas por medios locales, un grupo de manifestantes aguardaba en la zona antes del inicio del recorrido. Cuando la caravana avanzaba, comenzaron los gritos y empujones contra la comitiva, lo que generó un clima de fuerte hostilidad.

La custodia oficial decidió actuar de inmediato y retiró en vehículos oficiales a la secretaria general de la presidencia, al presidente de la Cámara de Diputados y al candidato a gobernador libertario, Lisandro Almirón. La escena se desarrolló en medio de corridas y momentos de descontrol.

De acuerdo con la información preliminar, al menos dos personas fueron detenidas por las autoridades locales luego de los incidentes. Las imágenes registradas en televisión mostraron la intervención policial en medio de la confusión.

Los episodios de violencia se repiten en las caravanas libertarias tras el ataque sufrido este miércoles por Javier Milei en Lomas de Zamora. En la previa de una elección clave, el clima político aparece cada vez más polarizado y con un nivel de confrontación en aumento.