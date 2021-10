El Concejo aprobó este miércoles pasado cuatro iniciativas tendientes a reactivar el centro de la ciudad. El proyecto fue aprobado por 17 votos a favor y 11 votos en contra, y consta de cuatro puntos que favorecerán nuevos desarrollos en ciertos corredores del área central.

Desde un sector de los comerciantes, vinculados a la Asociación Casco Histórico, avalaron algunas de ellas, pero señalaron que se perdió una oportunidad histórica en el Concejo para que estas ordenanzas sean consensuadas con los comerciantes, los propietarios y vecinos de la zona céntrica, quienes precisamente son hoy quienes construyen la identidad de este espacio de la ciudad.

“Como análisis de las ordenanzas que se aprobaron, nosotros tenemos una posición que se basa en el sentido común, no entendemos cómo se dio un debate tan importante sin invitar a las partes interesadas. Realmente no se escuchó a los vecinos, no se escuchó a los propietarios ni a los comerciantes sobre qué opinaban en ese sentido, como así tampoco se escuchó qué opinaban las constructoras”, lamentó Fabio Acosta, representante de la Asociación Casco Histórico.

Desde esta asociación con peso en las galerías del microcentro ratificaron que hay que revitalizar el centro, pero todavía hace falta mucha normativa, no solamente que facilite las cuestiones edilicias, también para incentivar el consumo y el desembarco de inversiones. “Necesitamos incentivos económicos para que haya más gastronomía, más nocturnidad”, marcó Acosta a Rosarioplus.com.

“Vemos bien la revitalización de plaza Montenegro, el arreglo y la extensión de peatonal San Martín hasta San Lorenzo, pero pensamos que debió haber más debate y que las instituciones hallamos formado parte de él”, agregó por último el representante de los comerciantes.

Por su parte la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck, celebró la votación favorable para el ejecutivo y consideró que estas “son de las ordenanzas que le van a cambiar la vida a los rosarinos”.

“Son herramientas, las que envió el intendente, que tienen como fin recuperar e impulsar económicamente el centro, además para generar incentivos para que desarrolladores inmobiliarios se animen a construir departamentos para sectores de clase media, jóvenes y volver a poblar el centro que se ve deprimido desde hace mucho tiempo y la pandemia lo remató”, justificó la edila al aire de SI 989.

“Teníamos una ordenanza vigente que planteaba la obligatoriedad de cocheras en los edificios, incluido en las peatonales, lo cual era una ridiculez, entonces nunca se iba a construir edificios con esa normativa, eso lo suspendimos y planteamos promoción para los corredores en Maipú y San Juan, además en esa zona descatalogar algunos edificios” precisó luego sobre algunos pasos que marca la nueva ordenanza.

Las cuatro iniciativas aprobadas por el Concejo este miércoles

En principio se modificaron las alturas máximas permitidas en calle Maipú y en el tramo de calle Maipú comprendido entre Urquiza y Avenida Pellegrini, la altura máxima para los inmuebles frentistas será de 25 metros (incluyendo la planta baja y ocho niveles).

Los inmuebles construidos en la planta baja de aquellos edificios cuyo frente de a la calle no podrán utilizarse como viviendas –sí como comercios u oficinas- y se especifica que las nuevas construcciones que se realicen sobre calle Maipú, destinadas a oficias o viviendas colectivas, estarán exentas de la obligatoriedad de construir garaje. Aquellos tramos de Maipú en donde la vereda tenga más de 3 metros de ancho, se deberá incorporar arbolado público o canteros tipo jardín.

Cambios en la utilización de playas de estacionamiento

En relación a las playas de estacionamiento, el proyecto busca que sean espacios donde se desarrollen nuevos emprendimientos. Las playas son consideradas terrenos subutilizados, por lo que a través de esta nueva propuesta se busca fomentar usos mixtos en esos predios que suelen estar muy bien ubicados y son plausibles de usos más dinámicos.

El proyecto plantea además que las nuevas edificaciones destinadas a oficina y/o vivienda colectiva frentistas al corredor urbano San Juan y a la plaza Montenegro queden eximidas de cumplimentar con la obligación de construir garaje en los siguientes casos: los lotes con frente menor o igual a 8,66 metros, los lotes en esquina de superficie menor o igual a trescientos metros cuadrados (300m2), y los lotes del resto de la manzana de superficie menor o igual a ciento cincuenta metros cuadrados (150m2).

Otra calle San Juan más dinámica

Propone plantas bajas más vivas con usos variados, favoreciendo una ocupación del espacio público de la ciudad durante las 24 horas. Además, se propone una altura máxima de treinta con cincuenta metros (30.50m), equivalente a planta baja y diez (10) niveles.

Peatonales Córdoba y San Martín

En relación a la altura máxima para edificaciones en las peatonales se permitirá un de 25 metros, incluyendo el basamento.