El ex ministro de Producción de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, pasó por los estudios de Si 98.9 en el marco de la charla que encabezó junto a industriales rosarinos. Se refirió a las consecuencias de la Ley Bases y analizó la actualidad política argentina.

Respecto a la realidad que atraviesa la dirigencia política, recordó: “En 2001 hubo unidad del campo nacional y popular, el radicalismo y peronismo decidieron salir adelante juntos. Salimos produciendo, pasamos de la crisis a un período de prosperidad. Si no reconocemos los errores, no vamos a salir. Tenemos que convencer con hechos concretos, no con sanata”.

Las principales definiciones de De Mendiguren

Actualidad argentina y Ley Bases

Estamos convencidos que Argentina puede dar el salto definitivo al desarrollo. Teníamos todo para eso. Creemos que a partir del litio, el gas y el petróleo tenemos un futuro muy bueno. Lo que tenemos en abundancia, en el mundo está en crisis.

El tema es qué quiere este gobierno: ¿quiere ser propietario o inquilino de eso? Nadie te pide que seas una colonia para invertir.

El estudio jurídico que hizo esta Ley Bases se sorprendió de tantas concesiones. En el mundo nadie regala sus recursos.

En el momento en que el mundo va a la reconstrucción industrial, este gobierno va a contramano.

Acá hay gente que conduce la economía que no diferencia las cosas y va detrás de esos intereses.

El modelo Milei y el rol de la oposición

Nosotros no nos vamos a resignar a un modelo reprimarizado, que siempre destruyen las herramientas para exportar trigo en lugar de fideos.

El crecimiento es espontáneo, en cambio el desarrollo es crear los instrumentos para lo que vos querés hacer. Cada país tiene su idiosincrasia.

Dirección de la UIA y actualidad de la industria

Cuando una entidad industrial pone de presidente a un abogado laboralista, da toda una definición.

Si vendes a 400 dólares la tonelada de soja y comprás a 1.600 es difícil. Primero aparece el club de los devaluadores y después el club de los endeudadores.

Si el crédito lo usas para atacar el problema de la matriz productiva, es distinto, pero esta gente no lo destina a esa finalidad.

Brasil nunca abandonó los planes de industrialización, ni con la dictadura. En Argentina, Frondizi terminó preso. Hoy tenemos por delante algo muy importante