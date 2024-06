En la aprobación de la Ley Bases que obtuvo el presidente Javier Milei, fue clave el apoyo del radicalismo. Lo curisoso es que respaldan pero se esfuerzan por señalar que no coinciden con el Gobierno. Justamente, el jefe de Bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, quiso atajarse y diluir su respaldo pero el resto de los legisladores se le rieron prácticamente en la cara.

"Era lo correcto darle estas herramientas a un gobierno que recién asume, y que tiene debilidades parlamentarias", agregó como justificación en su cierre como presidente de bloque.

Sin embargo, luego quiso aclarar pero oscureció. “Está claro a esta altura que no queremos integrar su gobierno Presidente”, lo que generó murmullos y risas de varios diputados, mayormente de la bancada de Unión por la Patria. "No sé que les causa gracia", indicó De Loredo.

"No nos interesan su cargos, no nos seducen sus embajadas, no somos obsecuentes...", y continuaron las risas de fondo. Luego agregó "tampoco somos amigos del campeón, no somos héroes cuando acompañamos estos textos ni tampoco somos villanos cuando diferimos".

Ya se había convertido en tendencia en las redes sociales en las últimas horas por el llamativo argumento que utilizó para justificar el apoyo al paquete fiscal de Javier Milei quien los llamó “degenerados fiscales” y “ratas”: "Fingimos un poco de demencia".