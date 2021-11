Los custodios de Mauricio Macri atacaron a trompadas y empujones a un periodista de una radio porteña, esta mañana cuando el ex presidente salía de votar de una escuela en el barrio de Palermo con su esposa. Para rechazar las preguntas de la prensa, entre los seis empleados de la custodia personal de Macri empujaron al cronista y le pegaron trompadas en el estómago y le quitaron elementos de trabajo.

El periodista agredido es Emanuel Herrera, movilero de la AM 750. Al aire contó que recibió puñetazos en la zona del abdomen y que la seguridad del expresidente le arrancó el teléfono celular con el que realizaba la cobertura.

“La violencia con la que se maneja la seguridad de Mauricio Macri” comenzó Herrera y contó: “se cortó en un momento porque me revolearon el celular al demonio en medio de la muchedumbre”. Además se quejó de “las trompadas que me metieron por abajo de la panza” y que “así es como se maneja el ex presidente Macri”.

“Ante algunas preguntas que no le gustaba –continuó Herrera– lo que hacían eran tratar de alejarnos. Estábamos muy cerca del expresidente pero su seguridad a su seguridad eso no le gustó para nada”.

Victor Hugo Morales consultó qué pregunta le había molestado a Macri y el movilero contó que preguntó qué rol tendría el expresidente dentro de Juntos por el Cambio.

“Había un seguridad que me empezó a alejarme me metió tres trompadas por abajo … en la zona abdominal” agregó Herrera.

El audio completo, aquí: