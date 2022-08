Fueron varios los referentes que repudiaron la decisión del gobernador Omar Perotti de designar como nuevo ministro de Seguridad a Rubén Rimoldi, tras la salida de funciones de Jorge Lagna, entre ellos la directora de Derechos Humanos municipal Alicia Gutiérrez y el Espacio Juicio y Castigo. El cuestionamiento apunta a un accionar “antidemocrático” del nuevo ministro cuando estaba a cargo de la seguridad pública de la ciudad de Casilda hace nueve años.

El conflicto al que aludieron sucedió cuando un grupo de jóvenes de Jóvenes por la Victoria pegaban calcomanías en las plazas casildenses con la imagen del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo y del logo que identifica el pedido de juicio y castigo, y resultaron intervenidos por personal policial para que suspendieran la pegatina por requerimiento del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio, a cargo de Rimoldi. En ese entonces los jóvenes militantes aseguraron que los agentes tomaron información de la agrupación y datos de uno de sus miembros.

La politóloga, docente, peronista y feminista Franca Bonifazzi, oriunda de Casilda manifestó en sus redes sociales que protagonizó el asunto: “Lamento la designación de Rubén Rimoldi, siendo secretario de Seguridad Pública de Casilda nos envió la policía para impedir una actividad el 24 de Marzo en el marco de la semana de la memoria, que estábamos haciendo una pegatina con pañuelos de Abuelas de Plaza de Mayo”.

Consultada por Ariel Bulsicco en Sí 98.9 por el asunto, destacó: “No es una buena noticia que supimos sobre la designación del nuevo ministro de Seguridad de la provincia. Es grave porque designaron a alguien con un prontuario de mal desempeño como funcionario público respecto del uso de la fuerza. Eso fue denunciado por la Cámara de Diputados en ese momento por el entonces diputado Leandro Busatto. Esa crisis llevó a que el Concejo de Casilda constituyera su Comisión de Derechos y Garantías”.

Aseguró entonces que el entonces secretario de seguridad pública Rimoldi usó las cámaras “para perseguir a militantes de derechos humanos y demoraron a un joven de 20 años por pegar carteles de madres y abuelas de Plaza de mayo en un momento de avanzados los juicios de Lesa Humanidad. Con ese antecedente, sumado a que políticos se manifestaron en contra de designar a un policía a cargo de la fuerza, habla de la poca línea de seguridad democrática”, analizó.

La militante del FPV hizo su descargo: “Cuando escuché esta noticia me quedé petrificada. No podía creerlo porque el gobernador Perotti al asumir tenía un compromiso con la ciudadanía respecto de que su eje central iba a ser una conducción política sobre la crisis en seguridad en la provincia de Santa Fe. Eso no solo habla de una no conducción política –porque dará autonomía a las fuerzas- sino de la falta de una política y de cuadros para avanzar en esa política”.

“Están nombrando a una persona que lo primero que genera es desconfianza en la ciudadanía, que vulneró nuestros derechos de manifestarnos, y que está más preocupado por perseguir a militantes políticos que al delito. Además está vinculado con negocios empresariales de seguridad privada de videovigilancia. Tiene un pedido de informes en la Cámara de Diputados por este episodio, y el gobernador sabe estas cosas, le pido que apueste a una conducción política seria y profesional en materia de seguridad pública”.

