Este viernes por la tarde la vicepresidenta volvió a manifestarse en público durante un acto en El Calafate, donde cruzó sin rodeos al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, quien oficializó su salida la semana pasada en simultáneo a un discurso de la vicepresidenta.

La ex jefa de Estado se refirió a lo acontecido el sábado pasado y sostuvo que "la intempestiva renuncia del ministro de Economía fue un inmenso acto de irresponsabilidad política".

Además, consideró que por como está "el dólar y el mundo" haberle comunicado su renuncia al presidente Alberto Fernández por Twitter "fue un acto de desestabilización".

Las claras diferencias entre la vicepresidenta y el ex ministro quedaron expuestas a partir de lo ocurrido. De hecho Fernández de Kirchner sostuvo que el modo en que se manejó Guzmán evidenció "un gesto de ingratitud personal", al considerar que el presidente fue quien mayor respaldo le brindó.

En su segunda aparición pública en una semana, la vicepresidenta reflexionó: "Si es difícil ponerse de acuerdo en las políticas, es casi imposible si situamos la discusión en términos de las personas. Algo a lo que tenemos que acostumbrarnos los argentinos y las dirigencias sociales, políticas, empresariales, sindicales, es a no hablar de acuerdo a la cara que más me gusta o que más me conviene, sino a números concretos. Es importante que los argentinos acordemos sobre determinadas cuestiones".

En medio de una semana marcada por la incertidumbre económica, la titular del Senado remarcó: "¿Qué es una corrida bancaria? Es cuando apuestan a que devalúes o si no te ponen la brecha ¿Qué es la brecha? Eso con lo que los atormentan todos los días en la televisión. A cuánto está el dólar blue, a cuánto está el contado con liqui, a cuánto está el dólar MEP. Cuando no pueden obligarte a devaluar te provocan la brecha".

"Si no los dejas sacar los dólares que quieren del país se comportan como adictos 'de cualquier manera te los voy a sacar, si es por las buenas será por las malas'. Y cuando dicen por las malas estallan la economía del país, esto ha sido así históricamente", manifestó.

Al respecto, la vicepresidenta advirtió: "Sobre esto argentinos es que digo que hay que ponerse de acuerdo, porque así el año que viene gane Mandrake el mago y su amiga Lorna no va a haber solución para este problema estructural de la economía argentina,

que lo constituye la economía bimonetaria".

"No es únicamente aquella restricción externa que es lo que necesita la industria para producir y que, entonces, lo produce el campo y se produce la tensión. A esa restricción externa, que es cierta, sobre la necesidad de dólares que demanda nuestra industria, se le sumó la economía bimonetaria", explicó.

Además, sumó otro elemento a la crisis cambiaria: "Son los argentinos decidiendo que quieren tener dólares para ahorrar o que necesitan dólares para comprar un inmueble porque no lo consiguen en pesos sino en dólares. Si no abordamos esto, no hay solución".

"Yo quiero ayudar pero ayudar no es callarse la boca y esconder la mugre abajo de la alfombra. Se ayuda diciendo la verdad y si estoy equivocada que me convenzan. Con argumentos y razones me llevan a cualquier lado, a las trompadas y cachetadas, a ninguno, que lo sepan todos y todas", sentenció.