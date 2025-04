La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a criticar a Javier Milei por el levantamiento del cepo y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Fondo te obligó y te mandaste una devaluación de casi el 30%", afirmó la titular del PJ, y aseguró que la flotación entre bandas no tendrá el efecto deseado por el Gobierno nacional.

Según CFK, “las únicas bandas que hay son las de los Caputo Boys” y el FMI, “que le pone los dólares a los gobiernos gorilas como el tuyo y el de Macri y se terminan pagando con la miseria y el hambre del pueblo argentino”.

Respecto a la inflación del marzo, que se dio a conocer este viernes, Cristina afirmó: “Vos sabés que en la calle se siente otra cosa. Y todo esto con el dólar pisado y el ajuste más grande del que se tenga memoria sobre jubilados, salarios y provincias”.

“Está claro que tu plan -si es que tenías uno- falló. Y mirá que te dije que el problema no eran los pesos, que el problema eran los dólares que no tenés y que le tuviste que pedir prestado al Fondo”, indicó la ex presidenta y remarcó que la pérdida de reservas este viernes alcanzó el mismo monto que se necesita para “reconstruir Bahía Blanca”.

“Mientras los tenedores de activos -o sea, los amigos de Toto Caputo- ya están todos dolarizados y esperando la próxima timba -esos que siempre “flotan”-, es el pueblo argentino el que va a pagar el precio de tus decisiones, de tu soberbia y de tu entrega", afirmó.

“Tiempos duros para los que trabajan, para los que producen, para los que no tienen cómo defenderse del ajuste y la especulación. Tiempos difíciles que no van a terminar hasta que en 2027 dejes de ser Presidente y este país pueda volver a tener un rumbo nacional y racional, justo y, sobre todo, humano”, concluyó.