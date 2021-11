La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no viajará a la ciudad santacruceña de Río Gallegos para votar el próximo domingo "por recomendación médica", a raíz del posoperatorio que realiza por la intervención quirúrgica a la que fue sometida el pasado 4 de noviembre.



Así lo informaron fuentes cercanas a la Vicepresidenta, que señalaron que el "posoperatorio es totalmente normal". Las mismas afirmaron que "por recomendación médica" no viajará el domingo a la ciudad santacruceña para votar, y manifestaron que "siempre los médicos recomiendan no viajar tan cerca de la operación".



"Y mucho menos un viaje ida y vuelta tan largo", añadieron.



Fernández de Kirchner fue sometida el pasado 4 de noviembre a "una histerectomía ampliada por vía laparascópica", en la que se le detectó un "pólipo uterino" de "características benignas", según informó en esa oportunidad el parte médico del Sanatorio Otamendi, donde estuvo internada 48 horas.



Tras recibir el alta médica, la Vicepresidenta agradeció en su cuenta de la red social Twitter a "todo el cuerpo médico, enfermeras, enfermeros y a todo el personal auxiliar del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y afecto".