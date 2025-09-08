Cristina Fernández de Kirchner volvió a aparecer en la escena política nacional este domingo con un mensaje contundente y críticas al presidente Javier Milei. Apenas minutos antes de que se difundieran los resultados oficiales que marcaron un triunfo cómodo del peronismo en territorio bonaerense, la exmandataria publicó un extenso posteo en X.

“¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el Nunca Más, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió en referencia a las recientes declaraciones del jefe de Estado.

En la misma línea, apuntó contra Karina Milei, secretaria General de la Presidencia: “Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas. Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”.

En su publicación, además, dejó dos postdatas: “Por eso, el próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo… ¡más que nunca!”. Y agregó: “Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre económico que armaron vos y Caputo. Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

El audio a la militancia

En paralelo, la expresidenta envió un audio que fue reproducido en los festejos de Fuerza Patria. En el mensaje, saludó al electorado bonaerense y destacó el valor político del resultado.

“Quiero enviar un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. Fue una elección histórica en la que, con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, los que lo votaron y los que no lo hicieron también”, afirmó.